Auto si ribalta fuoristrada, soccorsa una coppia di anziani a Gallarate

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 16.20 di oggi, sabato 3 agosto a Gallarate.

Per causa ancora via di accertamento un’automobile è uscita dalla carreggiata ribaltandosi su un fianco a bordo strada lungo la via per Malpensa/via Per Castelnovate quasi sul territorio di Cardano al Campo.

A bordo viaggiava una coppia di anziani. Il marito è rimasto illeso mentre la moglie 79enne è stata soccorsa sul posto e ricoverata in codice giallo in ospedale a Gallarate.

Sul posto sono intervenuti la croce rossa con un’ambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale.