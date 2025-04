Andrea Martina presenta a Gallarate il suo romanzo “Furia”

Andrea Martina presenta a Gallarate il suo”Furia”, “un romanzo che emoziona e va veloce, un noir sotto il sole del Meridione, in bilico tra violenza e speranza”.

L’appuntamento è alla libreria Librando di Corso Sempione 11 a Gallarate, venerdì 11 aprile, alle 18.

“Brindisi, 1981. Teo Furia ha quindici anni, è un ragazzo irrequieto, giovane stella della pallacanestro locale. Suo fratello maggiore Carmine è stato un pilota automobilistico e ora, sospeso dalle competizioni ufficiali, trova nelle corse clandestine un modo facile per fare soldi. Per entrambi lo sport potrebbe essere la strada per un futuro migliore, ma è anche il terreno accidentato su cui va in scena il loro fallimento. E per entrambi la famiglia è un dolore, perché la madre è morta all’improvviso e il padre Silvan, meccanico dei contrabbandieri, sembra non pensare troppo ai figli…”

Un romanzo ambientato nel momento in cui, in opposizione ai clan napoletani, nasce l’alleanza della Sacra Corona Unita.