Come risparmiare sui prodotti tecnologici Samsung: codici sconto e promozioni attive ora

Le origini di Samsung, multinazionale sudcoreana specializzata nella vendita di articoli di elettronica, telefonia, elettrodomestici e del settore tecnologico in genere, sono sorprendenti. Nata nel 1930, l’azienda ha esordito sul mercato con un’attività legata al trasporto di beni alimentari. Oggi il suo e-shop propone prodotti di alta qualità, smartphone ed elettrodomestici in primis, ma include anche numerosi accessori tecnologici. Il sito ufficiale si contraddistingue anche per le numerose promozioni offerte nel corso dell’anno: segui questi semplici consigli per risparmiare acquistando sull’e-shop ufficiale di Samsung.

Risparmio assicurato con le offerte estive

Generalmente la stagione estiva rappresenta, per gli utenti abituati ad acquistare sul sito ufficiale di Samsung, un’occasione irripetibile per beneficiare di sconti elevati. Anche quest’anno la realtà sudcoreana presenterà promozioni dalla durata limitata in grado di garantire sconti fino ad un massimo di 400 euro con il meccanismo del “Trade up”. Acquistando sul sito una TV tra quelle aderenti alla promozione, ed esercitando il diritto di ritiro dell’usato RAEE, Samsung riconoscerà uno sconto a carrello fino a 400 euro, destinato a ridurre la somma da corrispondere per il nuovo prodotto. È da sottolineare come lo sconto sia valido per acquisti tramite web e APP e il ritiro dell’usato avrà luogo contestualmente alla consegna del prodotto acquistato.

Ma non è tutto: oltre a questa ottima promozione, fino al 31 agosto sarà valida l’offerta “Più acquisti più risparmi” che consentirà sconti fino al 20% applicati direttamente a carrello. Nello specifico, con l’acquisto di due articoli si avrà diritto a uno sconto del 15%, mentre con tre prodotti la percentuale di sconto salirà al 20%. Infine, tra le altre promozioni estive disponibili, vale la pena citare come acquistando un frigorifero F1rst 75 AI e registrando l’acquisto stesso su Samsung Members l’e-shop regalerà la scopa elettrica JetTM 60 Turbo.

Risparmia fino al 20% con il codice sconto esclusivo di Discoup

Anche Samsung è solita rilasciare con frequenza svariati codici sconto, uno strumento ormai conosciuto da qualunque appassionato di shopping e risparmio online. Questi ultimi costituiscono uno dei metodi più efficaci per risparmiare negli acquisti, distinguendosi per la modalità di attivazione sicura e i vantaggi ottenibili. Solamente per un periodo di tempo limitato è a disposizione il codice sconto Samsung esclusivo di Discoup “TIKATO4U”, grazie al quale si potranno ottenere sconti fino al 20% sugli articoli della categoria elettrodomestici, fino al 10% sull’acquisto dei nuovi Galaxy e sul Tab S9, e fino ad un massimo del 15% sui monitor. Per chi non lo sapesse, Discoup è un portale di codici sconto e coupon completamente gratuito attivo dal lontano 2013.

La procedura per l’attivazione di “TIKATO4U” è la medesima prevista per qualsiasi altro codice sconto. Per prelevare il coupon è possibile anche recarsi nel portale online Discoup.com dove, oltre a questo codice sconto dedicato, saranno disponibili gratuitamente tantissimi altri buoni sconto di Samsung e di migliaia di altri store online. Per convalidare lo sconto, l’utente dovrà semplicemente inserire la stringa alfanumerica nello spazio dedicato presente nella pagina riepilogativa dell’ordine. Una volta cliccato sul tasto di conferma posto accanto al box di testo, e accertata l’effettiva diminuzione del prezzo complessivo, potrà portare a termine l’acquisto pagando l’importo residuo.

I migliori codici sconto Samsung attivi durante l’estate

Samsung è perfettamente consapevole dal fascino esercitato dalla tecnologia; per questo motivo, per accontentare i numerosi appassionati, rivolge loro offerte durante tutto l’anno e rilascia codici sconto attivi applicabili al carrello per concedere un risparmio extra durante l’acquisto.

In questo momento sono attivi importanti campagne promozionali, a partire dal codice sconto “SUMMER”, che consente di risparmiare il 10% su asciugatrici, frigoriferi e lavatrici. Fino al 20% è invece il risparmio che si ottiene sui Galaxy Foldable, i Tab S9 Series e i Galaxy S24 e A35/55 grazie al codice sconto “GALAXY4U”. Il coupon “GOLDWINNER”, infine, consente di risparmiare 150 euro sui nuovi Galazy Z Flip 6 e Fold 6.

È importante ricordare come nella sezione “Shop” del sito ufficiale sia presente la sottosezione “Offerte”. Tra le voci della sezione “Prodotti e servizi”, invece, compare il campo “Promozioni Members”, che garantisce diversi vantaggi a chi entra a far parte di Samsung Members, il programma fedeltà ufficiale del brand. Scaricando l’APP di Samsung Members, gli utenti iscritti godranno dell’assistenza personalizzata gratuita e avranno a disposizione i consigli degli esperti in merito all’ecosistema Samsung Galaxy. La membership consente infine di ricevere notifiche su offerte e concorsi esclusivi e di accumulare punti attraverso il programma Samsung Rewards.

Per essere informati in tempo reale sulle novità a marchio Samsung e conoscere i codici sconto attivi in un determinato periodo, è utile precedere all’iscrizione alla newsletter e seguire l’azienda su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Linkedin. Anche iscriversi al già citato programma Samsung Rewards è una buona idea: infatti, oltre a beneficiare della spedizione gratuita, permette di guadagnare l’1% del valore speso sugli acquisti online sotto forma di punti, utilizzabili per risparmiare sugli acquisti successivi.