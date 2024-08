Dai lavandini alla spazzatura, tanti rifiuti abbandonati a Saronno: il Comune analizza i video delle telecamere

Nuove discariche a cielo aperto sul territorio comunale di Saronno sono state individuate oggi dagli Ispettori ambientali che questa mattina hanno effettuato diversi sopralluoghi.

In via Amendola sono stati rinvenuti vari sacchi della spazzatura tra il palo della luce e un cestino portarifiuti; in via Tommaseo sono stati abbandonati un divano e una struttura per divano-letto; vicino alla campana della raccolta indumenti usati di via Cervi sono stati dispersi abiti, mentre in via Pasubio è stato rinvenuto un materasso. E ancora: una sedia, altri sacchi di rifiuti vari, un lavandino, un seggiolino per biciclette all’incrocio tra via Roma e via Manzoni.

I rifiuti dispersi e abbandonati verranno recuperati, mentre si cerca di individuare chi è stato: «Sono già stati attivati gli operatori Amsa per il recupero straordinario – dice il Comune – e grazie all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza posizionate in alcune aree, si cercherà di rintracciare i responsabili di un simile scempio, che va condannato senza “se” e senza “ma”, per il danno al territorio dal punto di vista ambientale, dell’immagine ed economico».