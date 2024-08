Gas Radon nelle case: come richiedere il monitoraggio della Regione

La Regione Lombardia dà il via alla nuova campagna di monitoraggio del Radon per gli anni 2024 e 2025. Per la provincia di Varese sono coinvolti diversi comuni della zona del Gallaratese (Arsago Seprio, Besnate, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Ferno, Gallarate, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo).

Il radon è un gas radioattivo naturale, è inodore e incolore e per questa ragione la sua presenza non può essere identificata se non attraverso strumenti che ne misurano la radioattività.

La Lombardia, per le caratteristiche geologiche del territorio, è considerata un’area potenzialmente a rischio per la presenza di radon.

La concentrazione del gas è in genere bassa all’aperto, dal momento che il radon si disperde nell’aria, ma può raggiungere livelli elevati in ambienti chiusi, in particolare nei piani bassi delle abitazioni, quelli più vicini al terreno.

Il radon è la seconda causa di tumore polmonare, dopo il fumo di sigaretta e, per i non fumatori, è la prima causa. La misurazione della concentrazione di gas radon all’interno dell’abitazione è l’unico modo con cui è possibile valutare il rischio associato alla sua esposizione.

La Lombardia, negli anni, ha realizzato, sul territorio regionale, diverse campagne di mappatura e monitoraggio analitico in collaborazione con ARPA e i Dipartimenti di Prevenzione delle ATS, al fine di conoscere la distribuzione del radon nella Regione.

Con la Campagna 2024/2025 per il monitoraggio del gas radon in Lombardia, i cittadini che vivono in uno dei Comuni oggetto della nuova indagine territoriale (elenco in allegato) e possiedono un piano terra normalmente abitato, possono contribuire alle attività di mappatura e monitoraggio dei livelli di gas radon indoor.

Compilando il questionario al seguente link, sino al 30 settembre 2024, è possibile manifestare la propria volontà di aderire alla Campagna monitoraggio radon 2024/2025 e conoscere il livello di radon presente all’interno della propria abitazione.

La misura è totalmente gratuita e ha una durata complessiva di 12 mesi.