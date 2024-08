Incidente a Cunardo con cinque feriti, due sono bambini

Alle ore 19:30 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Cunardo in via Galilei per un incidente stradale, gli operatori hanno provveduto a soccorrere i 5 occupanti dell’autovettura incidentata di cui due erano bambini e a mettere in sicurezza la zona, solo ferite lievi per gli occupanti del veicolo.

Tre i mezzi di soccorso sanitario attivati che hanno ricoverato i feriti a Cittiglio