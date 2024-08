Incidente a Sesto Calende, interviene l’elisoccorso per un pedone travolto da un’auto

Intervento dell’elisoccorso in codice giallo a Sesto Calende per un incidente verificatosi nel pomeriggio di lunedì 26 agosto lungo la strada del Sempione.

Secondo le prime ricostruzioni, all’incrocio tra via Quattro Novembre e via Cavour, sulla strada collega il centro della città verso l’autostrada e poi Vergiate, sono rimaste coinvolte nel sinistro una macchina, una vettura della scuolaguida e un pedone di 30 anni travolto mentre camminava sul marciapiede e trasportato poi, cosciente, dai soccorsi a Monza.

L’incidente ha temporaneamente bloccato la viabilità su una delle arterie della città più trafficate. Fortunatamente non si registrano ulteriori criticità riversate nei minuti successivi sul traffico e, soprattutto, le condizioni del ragazzo non appaiono in gravi condizioni.

L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO