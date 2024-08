Inox Team, due passi avanti: per la finale serve un ultimo successo

I netti successi ottenuti ai danni delle ceche del Tempo Praga e delle francesi de Les Pharaones tengono in piena corsa la Inox Team Saronno per la qualificazione alla finalissima di Coppa delle Coppe. Per accedere al match che assegna il trofeo è necessario qualificarsi tra le prime due al termine del girone di qualificazione e se le nerazzurre batteranno (venerdì sera) le olandesi del Roef! centreranno l’obiettivo.

In lizza per la finale ci sono ancora quattro squadre: oltre alle italiane e al Roef! anche le padrone di casa delle Sparks Haarlem e le tedesche di Bonn, battute 3-0 da Saronno nel primo match del torneo, e proprio la sfida tra le Sparks e le teutoniche concluderà la lunga serie di incontri preliminari.

Intanto, dicevamo, il team di Cirimele si è sbarazzata di Praga e Les Pharaones rispettando il pronostico sulla carta. Contro le ceche la Inox Team ha prevalso con il punteggio di 9-4 ma l’incontro non si è rivelato semplice: Praga è andata in vantaggio (0-1) nell’inning di apertura e nella terza ripresa ha risposto con due punti alle prime due marcature saronnesi. Solo nel quarto inning la Inox Team (riposo per Rusconi: lanci affidati a Ghillani e Toniolo) ha preso il largo con un parziale di 3-0 ulteriormente consolidato in seguito. Di Dayton e Bartoli le due “doppiette” dell’incontro, 13 le valide totali.

Contro le francesi invece Saronno ha messo subito con forza la testa avanti segnando sette punti (a 2) nei primi due inning e indirizzando il match dalla propria parte. Il punteggio finale è stato quindi 16-3 con Meritxbell Blesa che si è tolta la soddisfazione di tornare ben quattro volte a casa base. Ora come detto la sfida a Roef! che vale il raggiungimento del match per il titolo.