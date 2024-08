La Carovana dei ghiacciai riparte dalla Valle d’Aosta

Dal 19 al 22 agosto la campagna Carovana dei ghiacciai 2024 di Legambiente, in collaborazione con Cipra Italia e il Comitato Glaciologico Italiano, arriva in Valle D’Aosta a Bionaz e poi Aosta per la sua seconda tappa. Osservati speciali i ghiacciai i della Valpelline Tza de Tzan e Grandes Murailles. Diverse le iniziative in programma nel corso di questa tappa.

Si parte lunedì 19 agosto ore 11.00 con l’escursione in quota per arrivare al rifugio Prarayer e fare alle ore 17.00 il tradizionale saluto al ghiacciaio con le letture di testi letterari sulle forme dell’acqua a cura di Agnese Molinaro, attrice e con il gruppo musicale. Gli operai della Parola. Martedì 20 agosto, l’appuntamento è al rifugio Prarayer, ore 8.00, per arrivare alla postazione panoramica sui ghiacciai. Qui prenderà il via un momento di osservazione delle morfologie glaciali a cura di Marta Chiarle, CNR, Laura Villa Vercella e Marco Tesoro, operatori CGI.

Mercoledì 21 agosto ore 17.00 – sala “Linda Gorret” del comune di Oyace in Località Veyne 3 – ore 17.00 si terrà il convegno Beyond Snow “Gli sconvolgimenti dei cambiamenti climatici e il bisogno di adattamento” dove interverranno: Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente; Denis Buttol, presidente Circolo Legambiente Valle d’Aosta; Stefania Clos, sindaca Oyace; Benoit Nenert, responsabile del progetto Montagna de Le Fabrique des Transitions; Valter Nicase, sindaco Bionaz; Andrea Omizzolo, Senior Researcher EURAC Research; Daniele Piellier, presidente Naturavalp; Marco Tesoro, Comitato Glaciologico Italiano.

Giovedì 22 agosto si terrà invece ad Aosta, presso CSV via Avondo, ore 10.00 la conferenza stampa di presentazione sullo stato di salute dei ghiacciai Valpelline. Anche qui i grandi giganti bianchi risentono sempre più dell’aumento delle temperature e dello zero termico che più volte è arrivato in quota, per non parlare degli effetti degli eventi estremi in alta montagna.

“Dopo la prima tappa sul Monte Bianco e il ghiacciaio Mer De Glace – dichiara Vanda Bonardo, responsabile nazionale Carovana dei ghiacciai di Legambiente – andremo per la prima volta a monitorare lo stato di salute dei ghiacciai della Valpelline Tza de Tzan e Grandes Murailles, in Valle D’Aosta. Anche loro stanno soffrendo per l’aumento delle temperature e dello zero termico in quota. Per questo nel corso di questa tappa parleremo degli impatti che la crisi climatica e della

necessità d mettere in campo adeguate strategie di adattamento con una particolare attenzione al turismo invernale. Altresì sarà importante riflettere sugli effetti degli eventi estremi in alta quota, come ad esempio il crollo sulla morena dell’ex ghiacciaio Tête de Valpelline”.

“Anche quest’anno Carovana dei ghiacciai – commenta Denis Buttol, presidente del circolo Valle D’Aosta – torna in Valle D’Aosta per parlare di crisi climatica, ghiacciai ma anche per sottolineare l’importanza di un turismo sostenibile e che tenga conto degli impatti della crisi climatica in una regione che fa del turismo montano una delle leve più importanti. Il turismo montano sostenibile sarà infatti anche al centro del convegno BeyondSnow di questo mercoledì organizzato da Carovana dei ghiacciai”.

Giunta alla sua quinta edizione, Carovana dei ghiacciai con partner sostenitori FRoSTA, Sammontana, FPZ, partner tecnico Ephoto, media partner La Nuova Ecologia e L’Altra Montagna – monitorerà i ghiacciai alpini in Italia e oltralpe fino al 9 settembre facendo tappa anche in Piemonte (22-26 agosto), Lombardia (28- 31 agosto), Friuli/Slovenia (31 agosto- 5 settembre), Veneto (5-9 settembre) per osservare rispettivamente il ghiacciaio Mer de Glace, quello della Valpelline, il ghiacciaio Flua, quello di Fellarìa, i ghiacciai delle Alpi Giulie, e il ghiacciaio della Marmolada.

Anche quest’anno saranno tanti i temi che Carovana dei ghiacciai 2024 porterà in primo piano: dagli effetti della crisi climatica e degli eventi meteo estremi in montagna alla tutela della biodiversità, dalle politiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici alle buone pratiche di sviluppo sostenibile al documentario sull’agonia dei ghiacciai alpini, realizzato da Carovana dei ghiacciai. Non mancheranno testimonial d’eccezione che accompagneranno il viaggio di Carovana dei ghiacciai. Tra i primi ci sono: il giornalista e scrittore Marco Albino Ferrari, il geografo già docente universitario Giuseppe Dematteis, la scrittrice Dacia Maraini, l’alpinista Agostino Da Polenza.