Revolut e SEA semplificano i pagamenti in viaggio: da Malpensa decolla un nuovo servizio

Revolut, banca autorizzata con oltre 2 milioni di clienti in Italia e oltre 30 milioni in Europa, e SEA Milan Airports, annunciano un nuovo e innovativo modo per avere i pagamenti digitali a portata di mano quando si viaggia, anche all’ultimo minuto.

Da agosto 2024, tutti i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa potranno prelevare – senza alcun costo – una carta di debito Revolut da distributori automatici dal design sofisticato installati in aree strategiche del T1 e del T2. Le carte Revolut godono della vasta accettazione della rete Visa e possono essere utilizzate in 200 paesi e con oltre 100 milioni di esercenti in tutto il mondo. Una volta ottenuta la carta dal distributore automatico, completamente digitale e intuitivo, i viaggiatori potranno collegarla a Revolut semplicemente scaricando l’app gratuitamente e creando un nuovo account online in pochi minuti. Tutti i nuovi clienti riceveranno 10 euro di cashback sulla loro prima transazione (si applicano termini & condizioni).

Questa attività rappresenta un nuovo passo nella strategia più ampia di Revolut di essere un conto bancario principale e accompagnare i clienti ovunque, compresi i luoghi chiave come gli hub di viaggio con la sua app bancaria, in grado di rendere la gestione del denaro facile ovunque, all’estero come a casa.

Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Southern Europe di Revolut, afferma: «Ringraziamo SEA per aver supportato questa partnership che ha permesso a Revolut di essere presente in uno degli aeroporti più innovativi d’Italia. Revolut ha grandi progetti per l’Italia, vogliamo diventare la principale app bancaria per i nostri 2 milioni di clienti italiani e vogliamo farlo accompagnandoli ovunque e mostrando, attraverso l’esperienza, i reali vantaggi che possiamo offrire».

Il conto Revolut offre molte funzionalità che semplificano la vita delle persone a casa e all’estero: le carte possono essere bloccate e sbloccate in qualsiasi momento con un solo tocco e in caso di furto o smarrimento della carta, i clienti possono riceverne una nuova entro pochi giorni in qualsiasi parte del mondo. Di recente, Revolut ha lanciato il suo primo programma fedeltà RevPoints, per convertire la spesa dei clienti in premi come miglia aeree o sconti su hotel, esperienze e shopping. Inoltre, i clienti Premium e Metal possono acquistare l’accesso alle lounge aeroportuali a prezzi scontati, mentre i clienti Ultra hanno accesso lounge illimitato.

Secondo un sondaggio condotto da Revolut e Dynata su un campione rappresentativo della popolazione italiana, l’11% delle persone che vivono in Lombardia quest’anno viaggerà in un Paese al di fuori dell’Eurozona e trarrebbe vantaggio anche dal cambio valuta di Revolut a tassi competitivi, nonché dalle transazioni e dai prelievi in altre valute senza commissioni nascoste.