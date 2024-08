Riaperto il tratto di A4 tra A58 Teem e Milano est dopo incidente

Poco prima delle 18 è stato riaperto il tratto dell’autostrada A4 Milano-Brescia tra il bivio con la A58 Tangenziale est esterna di Milano (Teem) e la barriera di Milano Est, in direzione Milano, dopo la chiusura a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 142. Sul luogo sono in corso le operazioni di ripristino dei danni.

Attualmente il traffico scorre su due corsie verso Milano, mentre in direzione Brescia si registrano 2 km di coda con circolazione su una sola corsia. Ai viaggiatori provenienti dalla A8 Milano-Varese e diretti a Brescia si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. (foto di repertorio)