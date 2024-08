Rinviati i funerali del diciassettenne morto in moto a Fagnano Olona

Sono stati rinviati i funerali di Bryan Carta, il ragazzo di 17 anni morto in un incidente in moto a Solbiate Olona a mezzanotte di domenica 26 agosto.

Le esequie si sarebbero dovute svolgere questo pomeriggio, mercoledì 28 agosto, nella chiesa di san Gaudenzio a Fagnano Olona, paese di residenza del giovane, ma ieri sera la procura di Busto Arsizio ha disposto il sequestro della salma.

Il corpo del ragazzino che si trovava già nella camera ardente allestita nell’abitazione della famiglia, è stato riportato in obitorio.

Probabile che occorra raccogliere altri elementi sulla dinamica dell’incidente che ha coinvolto anche una ragazza di 16 anni che si trovava sulla moto con Bryan: la giovane è rimasta gravemente ferita ed è stata operata all’ospedale di Circolo. Ora è fuori pericolo ma il percorso riabilitativo sarà lungo.

La dinamica dell’incidente sembra abbastanza chiara: la moto con a bordo i due ragazzi si è schianta contro un’impalcatura in via Cesare Battisti a Solbiate Olona. Come sia stato possibile è ancora tutto da capire.