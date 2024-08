Grave incidente in moto: due ragazzi feriti a Solbiate Olona

Due giovani a bordo di una moto sono rimasti gravemente feriti ieri sera, poco dopo la mezzanotte, a Solbiate Olona dopo che il loro mezzo è andato a impattare contro un’impalcatura.

L’incidente è avvenuto in via Cesare Battisti 23. Per cause che le indagini dovranno accertare, i due ragazzi, un giovane di 17 anni e un’amica di 16 anni, stavano percorrendo la via con la moto quando hanno perso il controllo, finendo fuori strada e andando a sbattere contro l’impalcatura di una casa. I due giovani hanno riportato gravi ferite e sono stati ricoverati in codice rosso uno all’ospedale di Circolo ed uno in quello di Busto Arsizio. Sul posto sono intervenute due ambulanze, tre automediche e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’impalcatura.