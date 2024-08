Saronno trasforma i parcheggi in spazi pubblici: Il Comune partecipa al Park(ing) Day

Il Comune di Saronno parteciperà all’evento internazionale PARK(ING) Day 2024, previsto per sabato 21 settembre 2024. Questo evento globale, tradizionalmente celebrato il terzo venerdì di settembre, promuove la trasformazione temporanea degli stalli di parcheggio in spazi pubblici, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’eccessivo utilizzo dello spazio urbano da parte delle automobili private e sull’importanza di riappropriarsi di questi spazi.

Iniziativa e Obiettivi

L’iniziativa si inserisce all’interno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (16-22 settembre 2024), un progetto internazionale volto a promuovere la mobilità sostenibile nelle aree urbane. Il Comune di Saronno mira a coinvolgere i cittadini nella riqualificazione temporanea di 11 stalli di sosta in Via Monsignor Castelli, rendendoli pedonali per l’intera giornata. Durante l’evento, questi spazi saranno utilizzati per attività pubbliche, escludendo qualsiasi attività commerciale o pubblicitaria.

Per l’occasione gli 11 stalli di fronte al parco ex Seminario si “spoglieranno” dalla loro funzione tradizionale e potranno essere affidati ad associazioni, comitati o privati che vorranno allestire un proprio stand.

Partecipazione e Regolamenti

L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici o privati interessati ad allestire uno degli stalli disponibili. Non è previsto alcun corrispettivo per i partecipanti, che dovranno farsi carico dell’allestimento e della sicurezza degli spazi. Le proposte devono essere inviate entro il 6 settembre 2024.

Sicurezza e Regole

I partecipanti sono tenuti a rispettare una serie di regole riguardanti la sicurezza e l’allestimento, tra cui l’obbligo di non danneggiare il suolo pubblico, di non interferire con altre installazioni, e di garantire la presenza di un responsabile durante l’evento.

Domanda