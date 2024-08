Stagione autunnale 2024 degli Amici di Filippo, un viaggio culturale tra arte, storia e letteratura

L’Associazione Amici di Filippo ha annunciato un calendario ricco e variegato per la Stagione Autunnale 2024, che vedrà una serie di appuntamenti presso la Biblioteca Comunale di Bodio Lomnago e Villa Puricelli. L’iniziativa, che si estende da settembre a novembre, propone una serie di eventi culturali pensati per esplorare temi artistici, storici e letterari, coinvolgendo la comunità locale in riflessioni profonde e stimolanti.

Mostra pittorica di Ivano Bertin e Mario Baratelli

Dal 7 al 15 settembre, il pittore Ivano Bertin, membro dell’Associazione Artisti Indipendenti di Varese, esporrà nella Biblioteca Comunale le sue opere in una mostra che comprenderà anche lavori del fotografo Mario Baratelli. La mostra non si limiterà alla semplice esposizione di opere d’arte, ma includerà anche la presentazione del romanzo autobiografico di Bertin, “Mi chiamo Silvano”. Questa opera, scritta con uno stile semplice e diretto, offre uno spaccato dell’infanzia dell’artista, fornendo una chiave di lettura più profonda delle sue creazioni artistiche (venerdì 13 settembre ore 21)

Celebrazione del Centenario della Prima Autostrada in Italia

Il 27 settembre, l’evento commemorativo dedicato al centenario della costruzione della prima autostrada italiana, la Varese-Milano, sarà al centro della scena. Liborio Rinaldo, fondatore e curatore del Museo Anpenzeller, presenterà un filmato che ripercorre la storia di questa importante infrastruttura e il contesto in cui visse il Senatore Piero Puricelli, figura chiave nella sua realizzazione (venerdì 27 ore 21 Biblioteca Comunale).

Memorial Antonio Zanoletti

Un altro momento significativo della stagione sarà il Memorial dedicato ad Antonio Zanoletti, che si terrà il 13 ottobre. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bodio Lomnago, la Biblioteca Comunale verrà intitolata a questo cittadino illustre, che ha intrapreso una carriera teatrale di successo dopo essersi formato al “Piccolo Teatro” di Milano. Questo evento sarà il primo di una serie di iniziative future volte a rendere omaggio alla memoria di Zanoletti.

Dibattiti su Industria e Ambiente

Il 25 ottobre, Rachele Sessa, Direttrice Generale di Fondazione Ergo, presenterà il suo ultimo lavoro editoriale, “Perché le fabbriche fanno bene all’Italia”. Il dibattito si concentrerà sull’importanza dell’industria nel panorama economico e sociale italiano, interrogandosi su come il paese potrebbe affrontare il futuro senza la sua storica esperienza manifatturiera (ore 21 Biblioteca Comunale).

A chiusura della stagione, il 15 novembre, Franco Vanoni, fondatore e direttore della Vanoni Florovivaismo, terrà una conferenza dal titolo “Uomini e Alberi”. L’incontro offrirà una panoramica sui rapporti tra il mondo vegetale autoctono e la società umana, esplorando le problematiche e le sfide della convivenza tra natura e urbanizzazione (ore 21).

La Presentazione del Libro di Patrizia Emilitri

Infine, il 29 novembre, Patrizia Emilitri tornerà alla ribalta con la presentazione del suo nuovo libro, “Il mio dovere”. La storia, che ruota attorno a un matrimonio perfetto e a una doppia confessione, invita il pubblico a riflettere sul concetto di dovere all’interno della vita coniugale e personale. La presentazione sarà guidata da Roberta Lucato (ore 21).