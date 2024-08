Tentano di varcare il valico di Brogeda con quasi 69.000 euro non dichiarati, bloccate due cittadine del Qatar

Prosegue senza sosta anche nel periodo estivo l’attività di vigilanza dei Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Ponte Chiasso e dei militari della Guardia di Finanza del Gruppo Ponte Chiasso, diretta a contrastare i traffici illeciti, con particolare riguardo ai flussi transfrontalieri di valuta non dichiarati.

Nei giorni scorsi, al valico autostradale di Brogeda, è stata intercettata una somma di 68.976 euro, non dichiarati da parte di due cittadine del Qatar provenienti dalla Svizzera e dirette in Italia.

All’interno della borsa di una delle due è stata rinvenuta la somma di 12.276 euro, composta da franchi ed euro, ed è stato possibile ammetterla al beneficio dell’oblazione con il pagamento della sanzione immediata di 200 euro, non essendo incorsa in analoghe violazioni negli ultimi cinque anni.

Sull’altra donna, invece, è stata scoperta la somma di 56.700 euro, anche in questo caso composta da franchi ed euro; gli euro ammontavano a 45.500 ed erano divisi in 91 banconote da 500 euro.

In mancanza delle condizioni per consentire al trasgressore di accedere al beneficio dell’oblazione, si è proceduto a sequestrare il 50% dell’eccedenza pari a 23.500 euro.

Questa somma è trattenuta a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa determinabile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in una misura che può andare dal 30% al 50% dell’eccedenza stessa.

L’attività svolta, frutto della sinergia siglata anche nell’ambito del protocollo d’intesa recentemente sottoscritto a livello nazionale fra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere presso i valichi di confine, a presidio della legalità e a contrasto dei traffici illeciti.