Un nuovo momento per raccontare Materia, futuro Spazio Libero di Varesenews

Il 10 settembre di vent’anni fa nasceva ANCHE IO, la festa di Varesenews che per anni ha radunato migliaia di persone e intere comunità. Quest’anno, per celebrare il ventesimo anniversario, ANCHE IO torna sotto una nuova forma: come associazione. La missione rimane la stessa, unire le persone, ma ora all’interno di Materia, il nuovo Spazio Libero di Varesenews, che troverà casa nell’ex scuola elementare di Sant’Alessandro a Castronno.

Per festeggiare e aggiornarvi sui progressi del cantiere, la redazione vi invita a un aperitivo martedì 10 settembre a partire dalle 18:00. Questo sarà il momento per presentarvi la nuova associazione ma soprattutto per raccontarvi come stanno procedendo i lavori nella futura sede, che ospiterà non solo la redazione del giornale ma anche numerose attività per la comunità.

L’evento è gratuito e libero, previa registrazione a questo link: https://bit.ly/3ylzNX3apemateria