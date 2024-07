Materia, il nuovo spazio libero di Varesenews e della comunità inizia a prendere forma

Inizia a trasformarsi, ora anche visivamente, l’ex scuola elementare di Sant’Alessandro a Castronno, che si prepara a diventare la nuova sede di Varesenews e un vibrante hub, dedicato a incontri, sviluppo di idee e progetti. Un luogo che conserverà la sua “anima” formativa come punto di riferimento per la comunità e il territorio, offrendo al contempo uno “spazio libero” e una “piattaforma fisica” animata da persone e informazione.

Materia: questo è il nome scelto per questo spazio, ed è proprio ora, mentre i muri cadono e gli spazi cambiano aspetto, che si sta “materializzando” il sogno di Varesenews. Un sogno che prevede non solo una nuova casa per la redazione, ma anche un centro dinamico per attività che si concentreranno su cinque aree principali: informazione, formazione, vita e cultura, sostenibilità e turismo.

Tra gli spazi che stanno iniziando a prendere forma dopo i primi interventi ci sono la futura redazione, che ospiterà anche il reparto commerciale e lo studio del direttore, e le aree dedicate alla registrazione dei podcast e alla web tv.

«Il lavoro degli architetti e delle aziende che abbiamo selezionato sta procedendo bene – racconta il direttore Marco Giovannelli -. Un elemento caratteristico del progetto Materia è il coinvolgimento del territorio. Oltre ai due architetti che hanno vinto il concorso di idee, ci sono aziende locali che operano entro un raggio di 10 km. Stiamo valorizzando le competenze di questa zona e contemporaneamente costruendo una delle sedi più importanti della provincia di Varese».