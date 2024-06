Gli esiti del concorso di idee: Roberta Cattorini e Stefano Diene firmano la nuova sede di VareseNews

È il progetto dello studio di architettura di Roberta Cattorini e Stefano Diene di Sumirago a vincere il concorso di idee promosso da VareseNews in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Varese per la rigenerazione della ex-scuola Marconi di Sant’Alessandro a Castronno che diventerà la sede di “Materia”. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 1 giugno durante l’inaugurazione della mostra di tutti i progetti partecipanti.

Dopo mesi di lavoro e oltre trenta progetti arrivati da tutta Italia e uno anche da Madrid, la commissione ha selezionato la proposta di Roberta Cattorini e Stefano Diene di Sumirago con la seguente motivazione: “Il progetto è stato ben sviluppato in ogni suo aspetto con una particolare attenzione al contesto in cui la scuola è inserita. Questo ha portato a formulare una proposta innovativa per la relazione tra i locali interni e lo spazio esterno. Sulla principale area interna, definita Spazio cavo, sono previste diverse proposte risolutive per la gestione e per gli aspetti acustici.”

Secondo classificato è il progetto di Maria Beatrice Servi, Maria Cristina Ajroldi di Milano, terzo quello di Cristoforo Cattivera di Roma. Una menzione speciale è andata a Marco Guadagnuolo, Marco Cavallin, Luca Ferrari, Francesco Carcano di Varese.

«Siamo felici del risultato del concorso di idee e della sfida raccolta da così tanti professionisti – ha detto il direttore di Varesenews Marco Giovannelli poco prima della premiazione – Questo nuovo progetto, Materia, incarna perfettamente la missione di Varesenews: accompagnare le comunità in una crescita che non abbia paura del cambiamento».

Gli architetti erano stati invitati a ripensare gli spazi interni ed esterni, il rapporto con il territorio e alcuni elementi tecnici, con una visione innovativa del futuro centro culturale “Materia”. La mostra sarà visitabile fino al 16 giugno dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19.

“Materia” sarà un centro culturale, un hub, un luogo in cui incontrarsi, sviluppare idee e progetti, e costruire insieme il futuro. Al centro di questo spazio ci sarà l’esperienza del giornale, arricchita da una web TV, una web radio e un lavoro con i podcast, per offrire un’informazione ancora più stimolante e coinvolgente.

IL SOGNO DIVENTA MATERIA

mostra del concorso di idee

1- 16 giugno

inaugurazione sabato 1 giugno ore 11:00

via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.

Orario apertura mostra: da lunedì al sabato 16-19