L’Italia in bici: alla scoperta delle ciclovie con Monica Nanetti

Immaginate di pedalare lungo panorami mozzafiato, attraversando borghi storici, parchi naturali e coste incantevoli. Lunedì 28 aprile, alle 21.00, a Materia Spazio Libero di Castronno, Monica Nanetti ci invita a scoprire L’Italia in bici: 100 spettacolari itinerari, il suo atlante che raccoglie i migliori percorsi ciclabili del paese.

In questo incontro, l’autrice ci guiderà alla scoperta di 100 ciclovie adatte a ogni tipo di ciclista, dai principianti agli esperti. Ogni itinerario è una finestra su un angolo diverso dell’Italia, raccontato con dettagli pratici e suggerimenti per vivere un’esperienza indimenticabile sulle due ruote.

L’atlante di Nanetti non è solo un libro per gli appassionati di ciclismo, ma anche una risorsa per chi si avvicina ora al mondo della bicicletta. Un’occasione unica per pianificare il prossimo viaggio in bici, tra paesaggi affascinanti e percorsi pensati per tutti, dalla montagna alla pianura, dal mare alla campagna.