Un brindisi ai progressi del nuovo Spazio Libero di Varesenews e al ritorno di Anche Io

Era un venerdì quel 10 settembre 2004. Varesenews compiva sette anni e come regalo a noi e ai nostri lettori organizzammo una festa che poi ci avrebbe accompagnati fino al 2016.

Ve lo raccontiamo perché la data del nostro prossimo incontro, esattamente vent’anni dopo, non è stata scelta a caso. Molti di voi ricorderanno quei periodi, moltissimi non erano ancora nati o non ci leggevano ancora. Resta però un passaggio molto importante per la storia dell’informazione a Varese.

Una nostra caratteristica è quella di guardare avanti, con umiltà provare a costruire il futuro senza averne paura. Ci siamo sempre mossi come una start up, quasi a doverci reinventare ogni giorno un modo di lavorare ed esser dentro le comunità.

Quindi nessun revival ma solo attenzione ai passi fatti. Martedì 10 settembre vi racconteremo alcune novità, ma la ragione principale del vederci e passare insieme un’oretta è quella di fare il punto su Materia, il nuovo spazio nell’ex scuola di Sant’Alessandro. Un brindisi, due chiacchiere, la visita al cantiere e poi i primi passaggi verso un futuro dove tutti potranno diventare Materia.

L’evento è gratuito e libero, previa registrazione a questo link: https://bit.ly/3ylzNX3apemateria