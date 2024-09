Siamo a metà strada: il crowdfunding per Materia continua

È bastata una settimana per raggiungere la boa a metà strada per la raccolta fondi per la caffetteria di Materia. Grazie a 91 sostenitori il progetto ha già ottenuto oltre 7.500 euro e contiamo sulla partecipazione di tanti altri soggetti nei prossimi giorni con l’augurio di superare in modo significativo la cifra che ci eravamo prefissati.

L’obiettivo del crowdfunding però non è solo economico. Intorno al nuovo spazio c’è un grande interesse e si sta formando una vera comunità. Materia sarà un luogo ricco di proposte e attività su temi legati alla nostra storia e centrali per tutto il territorio. Informazione, formazione, cultura, sostenibilità e turismo sono le aree intorno a cui si svilupperanno le proposte e le iniziative.

CURIOSITA’

Alcune curiosità di questa prima settimana riguardano le provenienze delle oltre tremila visite alla piattaforma di Idea Ginger che ospita e affianca il nostro progetto. Il maggior numero di clic, come è logico, arrivano dal nostro Paese. A seguire gli Stati Uniti con 20 visite e la Svezia con 9. Subito sotto il podio la Spagna e l’Irlanda. Nel continente americano abbiamo raggiunto anche il Nicaragua, il Perù, l’Argentina e il Brasile. In quello asiatico l’Indonesia e l’India.

IL PROGETTO

Abbiamo un sogno e anche tu puoi aiutarci a realizzarlo. Con VareseNews e l’associazione Anche Io riapriremo la scuola primaria del piccolo borgo di Sant’Alessandro nel comune di Castronno in provincia di Varese, riportandola a essere un centro vibrante e accogliente per tutta la comunità. Il cuore pulsante di questo nuovo spazio, che abbiamo deciso di chiamare Materia, sarà l’agorà, e con lei la caffetteria. Sarà proprio qui che potremo incontrarci, condividere un caffè e dedicarci del tempo per costruire insieme una vera Comunità. Sostienici e il sogno diventerà realtà.