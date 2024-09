A Materia nasce l’associazione Anche io: “Costruiamo insieme questo spazio del futuro”

È ufficialmente nata l’associazione Anche io e ha già i suoi primi tesserati. A vent’anni esatti di distanza dalla prima edizione della storica festa organizzata da VareseNews, oggi è stata presentata l’associazione che andrà ad occuparsi di Materia, il nuovo Spazio Libero di VareseNews.

Galleria fotografica A Materia la presentazione dell’associazione Anche Io 4 di 16

La serata di martedì 10 settembre nel giardino dell’ex scuola Marconi di Sant’Alessandro a Castronno ha visto la presenza di vecchi e nuovi amici, rappresentanti delle istituzioni e residenti del borgo ed è stata l’occasione per presentare l’associazione Anche Io e il suo direttivo, un team per lo più al femminile che si occuperà di diverse attività che si terranno all’interno di Materia.

A raccontare di Anche Io e del suo ruolo all’interno di questo grande progetto è stata la presidente dell’associazione e giornalista di VareseNews, Ilaria Notari: «Vogliamo creare un punto di riferimento condiviso e aperto alla comunità, ai cittadini, alle associazioni, alle aziende, agli studenti. È un’associazione affiliata alle Acli che ringraziamo per il loro aiuto e disponibilità. Abbiamo tante idee e progetti, tra i quali quello dell’apertura di una caffetteria che non sarà un semplice servizio ma il cuore pulsante di uno spazio intorno al quale ci impegneremo per dare vita a incontri e manifestazioni e speriamo possa richiamare persone da tutta la provincia».

L’ex scuola di Sant’Alessandro, chiusa per mancanza di iscritti, oggi è un cantiere ma gli spazi stanno pian piano prendendo forma, svelandone il nuovo volto. Materia sarà la nuova casa della redazione di VareseNews, ospiterà anche uno studio multimediale, una sala per i podcast e altro.

Come l’agorà, uno spazio libero per incontrarsi, confrontarsi e partecipare a tante attività e, appunto, la caffetteria che avrà un ruolo centrale nel progetto.

Il direttore di VareseNews Marco Giovannelli e parte del direttivo dell’associazione nell’occasione ha lanciato e sottolineato l’importanza proprio di questo spazio e della campagna di crowdfunding per poterla realizzare: «Vent’anni fa esatti organizzammo la prima edizione della festa del giornale, un’occasione pubblica e impattante. Eravamo digitali e fare una festa fisica fu una vera e propria novità. Oggi presentiamo un nuovo passaggio del nostro percorso, una nuova visione, ed è per questo che oggi presentiamo questa associazione. Guardiamo al futuro e lo facciamo anche con tutti voi. Abbiamo sempre avuto il sogno di fondare un’associazione, oggi lo facciamo con una nuova energia e creando un nuovo ponte tra noi e la comunità che ci segue da sempre e allargarci sempre di più».

E sottolinea: «Materia è un progetto partecipato e fin dall’inizio lo abbiamo dimostrato. Grazie ai tanti che ci hanno sostenuto anche economicamente. Questo vuole essere un luogo per le comunità, un luogo di scambio e apertura verso di esse. Ed è per questo che lanciamo una raccolta fondi dedicata alla caffetteria in particolare, uno spazio che vuole essere un punto di incontro dove idee e progetti prenderanno vita, per tutti».

Il tesseramento all’Associazione Anche Io è aperto. Puoi sottoscrivere la tua tessera al costo di 15 euro passando nell’attuale sede di Gazzada Schianno o partecipando al Crowdfunding che è attivo sulla piattaforma Ginger e dove si possono trovare diverse modalità per contribuire a realizzare, mattone dopo mattone, un pezzo importante di questo progetto.

Partecipa a Anche Io Sono Materia, riapriamo un’ex scuola