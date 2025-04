A Materia, maggio è il mese della natura e dei viaggi: tutti gli eventi

A Materia, il mese di maggio sarà un viaggio tra paesaggi naturali, storie di resilienza e racconti di esplorazioni straordinarie. Ambiente e viaggi sono i grandi protagonisti di una serie di otto incontri che spaziano dal cammino alla fotografia naturalistica, dalle sfide climatiche alle avventure con zaino e macchina fotografica. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

5 maggio: “Esco a fare due passi. In cammino da casa fino a Pavia”

Si parte lunedì 5 maggio alle 21:00 con “Esco a fare due passi”, una serata dedicata alla Via Francisca del Lucomagno, il cammino che attraversa la Lombardia dal Lago Ceresio a Pavia. Tanti protagonisti racconteranno caratteristiche e curiosità di questo percorso che parla dei nostri territori.

7 maggio: “Racconti bestiali” con Marco Colombo

Mercoledì 7 maggio, sempre alle 21:00, il naturalista e fotografo Marco Colombo ci porterà alla scoperta degli animali straordinari che popolano mari, boschi e montagne italiane. Un viaggio visivo unico dalla provincia di Varese fino al cuore del Mediterraneo.

8 maggio: Master Fauna HD con VareseNews

Giovedì 8 maggio alle 14:00, Materia ospiterà una lezione aperta del Master Fauna HD, con Mauro Fattor e Marco Ferrari, giornalisti scientifici e docenti. L’incontro vedrà anche un’intervista dal vivo al direttore di VareseNews, Marco Giovannelli, per un dialogo sulla visione ambientale del giornale.

12 maggio: “Svaresando” con Valerio Fazio

Lunedì 12 maggio alle 21:00 sarà il turno di Valerio Fazio, giovane creator e fondatore di Svaresando, il 141Tour dei giovani. Attraverso Instagram e TikTok racconta la provincia di Varese con uno sguardo fresco e ironico.

15 maggio: “Se ho ripreso a camminare io anche la Terra può farcela”

Giovedì 15 maggio alle 20:30, Giovanni Ludovico Montagnani presenterà il suo libro “Dopo l’incidente”, una testimonianza di resilienza personale intrecciata con le sfide ambientali globali.

19 maggio: “Dall’Islanda all’Iran” con Dario Tubaldo

Lunedì 19 maggio alle 21:00, Dario Tubaldo ci porterà con lui in viaggio: 800 km in bikepacking, salite estreme e deserti remoti. Un racconto per immagini e storie dal dietro le quinte del viaggio outdoor.

20 maggio: “Andar per funghi” con Mario Cervini

Martedì 20 maggio alle 21:00, Mario Cervini, presidente di AMB Varese, svelerà il mondo affascinante dei funghi: habitat, periodi di crescita e curiosità su specie commestibili e velenose.

29 maggio: “La natura delle belle cose” con Barbara Nappini

Giovedì 29 maggio alle 19:00, Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, chiuderà il mese presentando il suo libro “La natura bella delle cose”: un inno alla bellezza come strumento di cambiamento per un futuro più autentico e sostenibile.

