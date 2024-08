Varesina, buon test e vittoria. Gasparri e Bertoli piegano il Novaromentin

La Varesina ha vinto l’amichevole casalinga disputata contro la formazione piemontese del Novaromentin, ex RG Ticino, militante nel Girone A di Serie D. Le Fenici si sono imposte per 2-1. Dopo un primo tempo con poche emozioni, nella seconda frazione si accende la sfida grazie ai gol di capitan Gasparri e del nuovo bomber, Marco Bertoli (perfetto dal dischetto), intervallati dalla rete del momentaneo pareggio ospite di Lattri. È stata una buona sgambata che ha dato la possibilità alle due squadre di testare le soluzioni in vista dell’inizio della prossima stagione.

Fischio d’inizio

.

La Varesina inizia con un 4-4-2 con Chironi tra i pali, i due esterni bassi sono Bobbo e Giorgi, mentre i difensori centrali sono Mapelli e Caverzasi. In linea mediana agiscono Guidetti e Ghioldi affiancati da Sali e Gasparri. In attacco, il tandem è composto da Guri e Bertoli.

Il Novaromentin risponde con un 4-3-3 con Ferrante tra i pali, Svystelnyk, Cannistrà, Bertoni e Chelli compongono il quartetto difensivo. A centrocampo il capitano Dodaro è affiancato da Rizzo e Vernocchi. Il tridente offensivo è composto da Favale, Saccà e Piscitella.

Primo tempo



Dopo un avvio avaro di emozioni, la Varesina prova ad accendersi e lo fa con due tiri dalla distanza di Ghioldi e Bertoli entrambi terminati alti. La formazione piemontese risponde con Piscitella che sulla fascia sinistra salta Bobbo e mette in mezzo per Saccà che taglia con un pizzico di ritardo e non riesce a segnare e commette anche un fallo. Si rifanno sotto i ragazzi di Spilli con Giorgi che mette un bel traversone, Sali fa la sponda per Bertoli che si gira, ma non riesce a dare potenza alla conclusione che viene bloccata da Ferrante. Il Novaromentin si riaffaccia in avanti con Favale che scarica a rimorchio verso Rizzo che calcia di prima intenzione, costringendo Chironi alla parata. Dopo il cooling break non ci sono particolari emozioni salvo un calcio di punizione battuto verso la porta da Ghioldi, bloccato dal portiere ospite e un’azione personale di Saccà che arrivato in area non sorprende Chironi che blocca a terra. La prima frazione si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo

Al 10’ minuto, la Varesina va in vantaggio con Gasparri, il quale riceve palla da Bobbo e da posizione defilata lascia partire un tiro che si insacca in alto alla sinistra del portiere avversario. Al 18’, arriva il pareggio del Novaromentin con Saccà che riceve in area da calcio piazzato e a sua volta mette in mezzo, basso e teso, per Lattri che non può fare altro che appoggiare in rete il gol dell’1-1. Al 25’, Di Mauro sorprende in velocita Bertelegni che lo atterra e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Bertoli che con freddezza spiazza il portiere avversario e la Varesina si riporta in vantaggio. Passata la mezz’ora la formazione di Pablo Gonzalez sfiora il gol del pari con De Lorenzis che si inserisce in area e calcia in diagonale, con il pallone che sfiora il palo alla sinistra di Chironi. Ancora gli ospiti pericolosi con Lattri che dopo una serie di rimpalli si ritrova la sfera tra i piedi a pochi passi dalla porta, ma Mapelli compie un’ottima chiusura. Nel finale le Fenici non sfruttano una buona occasione per allungare nel punteggio con Bobbo che colpisce di testa su un cross, da calcio di punizione di Gianola, ma non centra la porta. Dopo 4 minuti di recupero si chiude la sfida con la Varesina che esce vittoriosa per 2-1.

Parla Spilli

Mister Marco Spilli soddisfatto per la crescita della sua squadra: “L’impressione è che stiamo crescendo dal punto di vista fisico. Finita l’amichevole contro l’Inter Primavera abbiamo lasciato ai ragazzi qualche giorno di riposo. Queste amichevoli ci servono soprattutto per mettere a punto le soluzioni tecniche e tattiche in vista del campionato, ma anche per far crescere la squadra sotto l’aspetto fisico. Li stiamo gestendo bene, l’applicazione da parte loro è totale e io sono pienamente soddisfatto”.