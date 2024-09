3 consigli per migliorare la visibilità di un sito web

Il canale principe della comunicazione aziendale ai tempi della Digital Revolution? Non ci sono dubbi, è il sito web, indispensabile sia per le imprese che operano in presenza che per quelle attive online.

Non basta essere presenti su Google: in un mare pieno di pesci, per usare una metafora, essere il più in alto possibile nelle ricerche degli utenti diventa una priorità. Diversamente, sarebbe come avere un bel negozio che però risulta difficile da trovare, anche per gli utenti davvero interessati.

Se vi state domandando come implementare la visibilità di un sito web siete nel posto giusto: in questo articolo troverete 3 consigli che possono fare al caso vostro.

Confrontarsi con dei professionisti del settore

La visibilità, su internet, è una cosa seria. Per questo, nonostante mandare nell’etere un portale non sia poi così difficile – complice l’evoluzione dei moderni CMS come WordPress – affidarsi a dei professionisti appare imprescindibile.

Sotto questo punto di vista il servizio di consulenze web marketing personalizzate di MG-WebSolutions.ch si distingue per la capacità di ottimizzare i costi e al contempo incrementare gli accessi qualificati e, di conseguenza, le conversioni. Detto in parole ancora più semplici, per chi ha un e-commerce ciò si traduce in un aumento delle vendite e del fatturato.

Chi fa da sé non fa per tre, parafrasando un noto detto popolare. Meglio farsi affiancare da professionisti che conoscono il mondo del digitale e il Web Marketing Strategico, una disciplina in costante evoluzione e che richiede analisi ad hoc, cucite a misura del singolo business.

L’importanza della SEO

Search Engine Optimization o SEO era una parola che fino a poco tempo fa conoscevano in pochi. Oggi, invece, è sulla bocca di tutti, nel panorama digitale e non solo.

Ma di cosa si tratta esattamente? La SEO contempla al suo interno le attività per il miglioramento della posizione di un canale online sui motori di ricerca, Google in primis essendo il più utilizzato in Italia e su scala planetaria.

Potrebbe sembrare semplice, ma sono oltre 200 i fattori considerati da Big G. quando si tratta di stilare la classifica che porta ai risultati di ricerca, a fronte di un algoritmo aggiornato costantemente. Parliamo delle posizioni acquisite in un regime di “libera concorrenza”, passateci il termine, ovvero attraverso l’uso di tecniche di per sé gratuite.

Vanno distinte da quelle occupate in cima alle pagine degli utenti attraverso la SEA, Search Engine Advertising, che sono invece a pagamento. Nulla vieta di integrarle entrambe, qualcosa che richiede competenza, esperienza e una buona dose di creatività.

Social Media: la frontiera più attuale del Digital Marketing

Era il 2004 quando avveniva la fondazione di Facebook, ormai vent’anni fa. Il social, il più popolare insieme a YouTube, ha rivoluzionato il panorama della comunicazione, portando a un nuovo modo di interagire tra le persone.

Nel caso delle aziende, la gestione delle piattaforme andrebbe sempre sviluppata facendo leva sugli strumenti di Social Media Marketing, in grado di aumentare la popolarità del marchio e il fatturato, nonché la visibilità di un sito web.

Lo sanno bene i professionisti di MG-WebSolutions.ch i quali approntano strategie definite nei dettagli in grado di puntare a obiettivi altrettanto precisi, nell’intento di diffondere ulteriormente il brand. Soluzioni che vengono conseguite all’interno di un modello omnichannel efficace per tutti i canali coinvolti, del digitale e non solo.

Quello principe rimane il sito web, che altro non è, in fondo, una Roma contemporanea: la città verso cui tutte le strade dovrebbero condurre.