7 buoni motivi per visitare Atene ad Ottobre

Scopri perché ottobre è il mese perfetto per visitare Atene: temperature miti, meno turisti, panorami mozzafiato e festival unici

Le temperature sono gradevoli, il sole è più tenue, il numero di turisti diminuisce e la città torna nelle mani dei suoi abitanti. Ottobre è uno dei mesi ideali per godersi Atene, una delle città europee con il litorale più affascinante. Senza il caldo estivo, l’autunno offre più tempo sia per esplorare i suoi monumenti storici che lasciarsi conquistare dal suo fascino. Dai tramonti lungo la riviera, ai panorami mozzafiato dai rooftop bar, dai festival nei parchi, fino al gustare il celebre street food, se state pensando di visitare la capitale greca, ecco 7 ottimi motivi per farlo a ottobre.

1. Le spiagge da Faliro a Sounio

Con una temperatura media intorno ai 20 gradi, ottobre è ancora un ottimo mese per andare in spiaggia ad Atene. Molte persone lo fanno, ma senza la folla estiva. Potete scegliere una delle spiagge lungo la riviera ateniese, da Faliro a Sounio, per fare un tuffo e godere il tramonto, magari accompagnato da calamari fritti e insalata greca in una delle taverne sul mare. Un’ottima idea è arrivare fino a Sounio, dove oltre a visitare il magnifico Tempio di Poseidone, che domina le scogliere sul mar Egeo, potete rilassarvi in spiaggia, pranzare in una taverna e ammirare uno dei tramonti più famosi della Grecia.

2. Offerte e maggiore disponibilità di alloggi

Ad Atene i prezzi degli alloggi tendono a essere più ragionevoli a ottobre rispetto all’alta stagione, che va principalmente da giugno a settembre. Con la fine dell’estate, il flusso di turisti diminuisce, e molti hotel e appartamenti abbassano i prezzi o offrono sconti per attirare i viaggiatori autunnali. Questo periodo è considerato la “bassa stagione” per il turismo, quindi troverete offerte più vantaggiose e una maggiore disponibilità di alloggi, soprattutto se si prenota in anticipo. Per scegliere la zona ideale per la vostra vacanza ad Atene, consultate la guida di Girandoperilmondo.it, dove troverete informazioni e consigli sui migliori quartieri della città.

3. I nuovi musei e i suoi caffè

Non importa quante volte siate stati ad Atene, la capitale greca vi sorprenderà sempre con nuovi musei da esplorare. Dalla recentemente rinnovata Galleria Nazionale a Ilisia al Museo d’Arte Moderna Goulandris nel quartiere di Pagrati, passando per il Museo Nazionale di Arte Contemporanea, ospitato nell’ex birrificio FIX, fino al nuovissimo Museo di Maria Callas nel centro storico, ci sarà sempre una mostra capace di catturare la vostra attenzione. Inoltre, molti musei sono dotati di caffè-ristoranti dall’atmosfera unica, diventati luoghi di ritrovo molto amati dagli ateniesi, soprattutto durante i weekend.

4. Gli eventi del Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos

Se non avete ancora visitato il Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos, situato a sud di Atene, ottobre è il mese ideale per farlo. Potrete passeggiare nei 21 ettari del parco o partecipare a una visita gratuita alla nuova Opera Nazionale e alla Biblioteca Nazionale. È possibile noleggiare una bicicletta o semplicemente rilassarsi con un caffè di fronte al canale lungo 400 metri. Inoltre, l’SNFCC offre numerose attività, tra cui il Festival Music Escapades: In Orbit v.4, che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre. La cupola del centro ospiterà 12 artisti, sia affermati che emergenti, della scena indipendente greca, permettendovi di scoprire l’universo musicale della città, godendosi una veduta panoramica unica di Atene.

5. I caffè dei giardini e i rooftop bar di Atene

Il sole dorato dell’autunno e le piacevoli serate di ottobre sono perfetti per gustare un caffè in uno dei giardini di Atene o per ammirare la vista panoramica della città sorseggiando un cocktail in uno dei suoi rooftop bar. Tra una visita e l’altra, concedetevi una pausa in una delle oasi verdi della capitale, come il caffè del Giardino Nazionale, dietro il Parlamento, o il Parco della Libertà, accanto al Megaro Mousikis. Di sera, scegliete uno dei bar sul tetto nel centro storico, tra Syntagma, Monastiraki e Plaka, per ammirare l’Acropoli illuminata e la vastità della città sotto un cielo stellato.

6. I cinema all’aperto

Fino alla prima metà di ottobre, gli Ateniesi approfittano delle fresche serate per rilassarsi sulle terrazze o nei giardini dei cinema all’aperto. Dalle spiagge di Flisvos e Alimos fino ai quartieri di Kolonaki e Plaka, Atene offre bellissimi cinema sotto le stelle per serate interessanti. Uno dei più iconici è il Cine Paris, situato nel cuore di Plaka, dove potrete godere di un’esperienza unica: la proiezione di capolavori del cinema greco e internazionale in lingua originale con sottotitoli, sorseggiando un bicchiere di raro whisky tra 30 etichette provenienti da tutto il mondo, su una terrazza con vista mozzafiato sull’Acropoli.

7. La Giornata del “No”

Il 28 ottobre in Grecia si celebra la Giornata del “No” (che in greco si dice “Ochi”), una delle festività nazionali più importanti del paese. In questa data si commemora il rifiuto del primo ministro Ioannis Metaxas di accettare l’ultimatum fascista italiano del 1940. In tutta la nazione, comprese Atene, si svolgono parate militari e scolastiche per onorare la resistenza greca. La giornata offre anche un ponte festivo ai lavoratori, che ne approfittano per fare qualche viaggio. Chi resta ad Atene esce per un caffè o per pranzare con amici, e una piacevole atmosfera riempie le strade e le piazze della città, dal Pireo a Kifisia, e da Kaisariani a Nea Filadelfia.

