Adolescenza e scuola, a Lomazzo un incontro per i genitori promosso dalla Croce Rossa

Riprendono gli incontri per i genitori promossi da Croce Rossa Italiana – Comitato di Lomazzo e dallo Studio Pandora.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 26 settembre alle 20,30 nella sala conferenze della sede della Croce Rossa di Lomazzo, in via dello Sport 7.

“Adolescenza e scuola: come affrontare il passaggio alla scuola secondaria di primo e secondo grado” è il tema dell’incontro a cui interverranno le dottoresse Letizia Gennari e Chiara Pagani di ASCI – Azienda Sociale Comuni Insieme, Lomazzo.

«Ci sono momenti nella vita di bambini e ragazzi che rappresentano ponti – spiegano i promotori dell’iniziativa – Ponti che permettono di andare da un luogo all’altro, di favorire la crescita e la sperimentazione di se stessi. Questo incontro ha l’obiettivo di accompagnare gli adulti di riferimento a riconoscere e valorizzare l’importanza di queste fasi di passaggio per sostenerle con consapevolezza. In particolare si parlerà del passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado e dalla secondaria alle superiori».

La serata è aperta a tutti ed è gratuita.

Per esigenze organizzative è richiesto l’accreditamento a questo link

Per ulteriori informazioni scrivere a: eventi@crilomazzo.org