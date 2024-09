Aido apre le sue porte a Gallarate per la cultura della donazione

Nel 2023 sono stati effettuati 4037 trapianti a fronte di 7856 pazienti in lista d’attesa. Davanti a queste cifre è innegabile la necessità di continuare la diffusione della cultura del dono degli organi attraverso tutti i canali possibili. Proprio per questo ogni anno si svolge la Giornata Nazionale del si organizzata da Aido. Quest’ anno si fa in tre, il 27, 28 e 29.

Il gruppo comunale di Gallarate garantisce la partecipazione aprendo la propria sede (in vicolo del Gambero 7, pieno centro città, al sabato pomeriggio e alla domenica mattina) dove potrete trovare bellissimi anthurium, un ottimo riso Carnaroli e altri simpatici gadget e vi aspetta anche per rispondere a domande e dubbi per aiutarvi a fare una scelta consapevole. «In città siamo attivi da 40 anni e vorremmo essere anche più presenti ma vi rivolgiamo un appello, siamo alla ricerca di nuove forze. Basta davvero poco tempo donato per permettere di diffondere il messaggio del dono più grande».

Lo slogan 2024 dell’iniziativa nazionale Aido è “Noi abbiamo detto sì, e tu?”: una mobilitazione in tutta Italia che coinvolge oltre 5mila volontari.

Per qualsiasi tipo di informazioni i recapiti sono 3338638931 – gallarate@aido.it – FB: AIDO gruppo comunale di Gallarate – IG: aido_comunale_gallarate