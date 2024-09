Colpita nella Striscia di Gaza la scuola della Meraviglia del claun Pimpa

È stata colpita la “scuola della meraviglia” nella striscia di Gaza. A darne notizia è lo stesso Claun Pimpa, nella vita Marco Rodari, che aveva sostenuto la realizzazione del Mosader Kindergarten nel villaggio Al Mosader in una delle zone più povere ed emarginate della Striscia.

«Non esistono davvero parole, e ti rimane dentro un senso di non senso. La nostra Meraviglia di scuola in quel di Gaza è stata colpita.

Ma nel dedicarci ai Bimbi,

alla loro Meraviglia,

alla loro straordinaria capacità di respirare futuro, andremo avanti.

Come e sempre..

per far Sorridere il Cielo.

Il Pimpa ⚫️

Ps

La scuola, essendo in una zona di confine, al momento dell’impatto era disabitata».

La struttura scolastica, ristrutturata anche con le donazioni raccolte da Rodari nominato Cavaliere lo scorso anno dal Presidente della RepubblicaSergio Mattarella, sorge in un villaggio, formato da 5000 persone, al confine con Israele. Più volte la scuola è stata presa di prima e ricostruita.

L’incontro del Claun Pimpa con a comunità risale a dieci anni fa: « Ho conosciuto questo villaggio e toccato con mano le difficoltà estreme della popolazione, soprattutto dei bambini più piccoli – aveva raccontato Rodari – Ed è per questo che la nostra associazione “Per Far Sorridere il Cielo” ha deciso di aiutare la locale Associazione “Mosader” nel sostenere il Mosader Kindergarten, che oggi è l’unica scuola materna presente in quel villaggio».

Lo sforzo aveva permesso di riaprire l’edificio dove insegnanti e pagliacci avevano riacceso la fantasia e la creatività nei bimbi.

Nel video sotto la “Prima giorata della meraviglia” nella scuola di Al Mosader nel 2021