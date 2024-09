Corsa alla cessione del quinto: offerte convenienti coi tassi in calo

È corsa alla cessione del quinto di stipendio e pensione. I tassi di interesse sono in calo e sul mercato sono in aumento le offerte convenienti. Si può ottenere questo particolare tipo di prestito per far fronte alle proprie spese o a un imprevisto, rimborsando mese dopo mese il finanziamento grazie alla trattenuta diretta del 20% sulla retribuzione (al netto delle ritenute) o sul cedolino dell’INPS (o di altro istituto previdenziale).

Confronto delle offerte: il segreto per risparmiare

Per scoprire le offerte vantaggiose, il trucco è la comparazione delle varie alternative. E trovare la cessione del quinto su PrestitiOnline.it è semplice e veloce. In pochi minuti e pochi click è possibile confrontare tra loro le migliori offerte proposte da banche e società finanziarie partner per risparmiare. Con questo strumento gratuito e digitale si può scattare una fotografia dettagliata di preventivi online, ciascuno con tanto di calcolo della rata mensile. Una vera e propria simulazione del prestito tramite cessione del quinto.

Cessione del quinto: tassi di interesse in discesa

La discesa dei tassi di interesse rende più appetibile la cessione del quinto come formula per ottenere un prestito personale senza finalità; quindi, la somma ottenuta non è vincolata a un utilizzo determinato e specifico

L’Osservatorio finanziamenti di PrestitiOnliine.it, nelle rilevazioni del terzo trimestre 2024, ha riscontrato che per i dipendenti privati il miglior tasso per la cessione del quinto è del 5,90%, in diminuzione rispetto al 6,12% registrato nel secondo trimestre di quest’anno e del 6,26% dei primi tre mesi del 2024.

Sulla stessa lunghezza d’onda procede il miglior tasso per i dipendenti pubblici: si attesta al 4,52% nel periodo luglio-settembre 2024, in ribasso rispetto al 4,69% del trimestre precedente e al 4,88% del primo trimestre di quest’anno.

Marcia controcorrente invece il miglior tasso della cessione del quinto per i pensionati che sale dal 5,89% del secondo trimestre al 6,06% del terzo trimestre 2024.

Anche per i prestiti personali tassi in diminuzione

Tassi di interesse della cessione del quinto nettamente più vantaggiosi rispetto a quelli applicati dagli istituti finanziari per un classico prestito personale, con il miglior tasso di quest’ultimo al 6,72% nel terzo trimestre 2024.

È vero che anch’esso è in diminuzione rispetto al picco del 7,64% fatto registrare a fine 2023, ma è chiaro che per banche e società finanziarie la garanzia di uno stipendio o della pensione sulla somma concessa a credito e il fatto che la detrazione dell’importo della rata avvenga da un soggetto terzo (datore di lavoro o ente previdenziale) abbassa la loro esposizione e il rischio di insolvenza. Ecco perché i tassi sulla cessione del quinto sono più bassi.

Identikit delle richieste di cessione del quinto in Italia

Sempre stando alle rilevazioni dell’Osservatorio finanziamenti di PrestitiOnline.it, le richieste di cessione del quinto in Italia, nel terzo trimestre 2024, sono in aumento al Nord (44,6% rispetto al 43,7% del trimestre precedente) e al Centro (23,7% rispetto al 22,6%), mentre sono in diminuzione al Sud e nelle Isole, passando dal 33,6% al 31,7%.

La richiesta di durata media per il rimborso di un finanziamento con cessione del quinto è di 8 anni, mentre l’importo medio richiesto ammonta a 19.900 euro, in discesa rispetto ai 20.800 euro di media di inizio anno. La categoria di lavoratori che chiede una somma maggiore sono i dipendenti pubblici con una media di 24.034 euro.

La regione italiana dove la somma richiesta è più elevata è invece la Valle d’Aosta con una media di 22.691 euro, mentre la Lombardia è quella con la media più bassa pari a 19.167 euro.