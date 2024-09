Da Regione Lombardia un voucher per le aziende che affrontano la transizione industriale

Regione Lombardia ha aperto il ‘Bando Voucher per il sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese’. Si tratta di una misura voluta dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, per essere concretamente al fianco di chi sceglie di guardare al futuro.

Da oggi possono presentare domanda di contributo (sino ad esaurimento della dotazione finanziaria relativa a ciascun esercizio contabile ed esclusivamente sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it) anche:

– le PMI regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) e che abbiano una sede operativa oggetto dell’intervento in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) al momento della concessione dell’agevolazione regionale;

– i lavoratori autonomi e liberi professionisti, titolari di partita IVA, con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE – Il voucher ha un valore massimo di 4.000 annui per singolo lavoratore/libero professionista/titolare d’impresa e consente di partecipare ai corsi di formazione selezionabili dal Catalogo competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese. Ogni impresa avrà invece a disposizione un importo massimo di 12.000 euro spendibili su base annua.

DOTAZIONE FINANZIARIA – La dotazione complessiva è di 5 milioni di euro a valere sul Programma Regionale Lombardia FESR 21-27.