Due su due per Fbc Saronno e Solbiatese

Sono tre le squadre ancora a punteggio pieno dopo la seconda giornata del Girone A di Eccellenza. L’Fbc Saronno, che batte 3-1 il Robbio grazie alle reti di Mammetti, Vaglio e Locati; la Solbiatese, che supera in casa 2-1 il Sedriano in rimonta con i gol Di Cocuz e Scapinello, e il Mariano, che trova la vittoria 1-0 a Ispra. Buona anche la prestazione della Vergiatese, vincente 1-0 in casa della Rhodense.

Fine settimana poco soddisfacente per il resto delle squadre varesotte: la Caronnese pareggia 1-1 a Lazzate contro l’Ardor mentre ancor meno bene va la Sestese, sconfitta di 1-0 in casa dal Cinisello. Brutto ko per il Legnano che a Casteggio subisce un pesante 5-0, il Pavia pareggia 2-2 con il Meda menre la Lentatese ha la meglio 2-0 sulla Base 96.