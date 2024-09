È Roberto Figini il varesino morto nell’incidente sulle Dolomiti

È Roberto Figini il 73enne scomparso sulle Dolomiti durante un’escursioni la mattina di sabato 7 settembre.

Figini stava percorrendo un sentiero attrezzato insieme al suo compagno di escursione, quando è stato colto da un malore. I soccorsi intervenuti in elicottero non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Appassionato di montagna e socio del Lions Club, Figini era una persona di riferimento per il mondo del volontariato di Varese. Alla notizia della sua scomparsa, tanti i messaggi di cordoglio da parte di famigliari, amici e dai soci di tutte le sezioni del Lions Club sul territorio varesino.