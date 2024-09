Eurotek all’ultimo collaudo: a Busto Arsizio c’è il “Mimmo Fusco”

A una settimana dall’inizio del campionato di Serie A1, è tempo dell’ultimo test per la Eurotek Busto Arsizio. Sabato 28 e domenica 29 settembre la Uyba disputerà – di nuovo sul terreno amico della E-Work Arena – il Trofeo “Mimmo Fusco”, tradizionale appuntamento di questo scorcio di stagione dedicato al telecronista Rai scomparso nel 2005 a soli 57 anni.

Oltre alle Farfalle di coach Caprara, la 20a edizione del “Fusco” vede in lizza tre protagoniste del prossimo massimo campionato: il Volley Bergamo, il Cuneo Granda e la Igor Gorgonzola Novara. Le padrone di casa saranno protagoniste della seconda semifinale del sabato (ore 20) contro le piemontesi allenate da Lorenzo Pintus; alle 18 il primo incontro tra Bergamo e Novara. Entrambe le partite si disputano al meglio dei cinque set. Domenica le due finali anche in questo caso alle 18 e alle 20, con il match per il terzo posto che sarà a “tre su cinque” ma con set che si chiuderanno a quota 21 punti.

I biglietti della manifestazione saranno in vendita solo alle casse del palasport di viale Gabardi sabato e domenica con un prezzo unico popolare di 5 euro a giornata (settore unico). Sempre alle casse della E-Work Arena, sabato e domenica sarà ancora possibile acquistare l’abbonamento per la stagione della Eurotek UYBA Busto Arsizio (QUI tutte le informazioni).