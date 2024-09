Festa dei nonni a Palazzo Lombardia

Anche quest’anno, il prossimo martedì 2 ottobre, a partire dalle ore 16.30, in occasione della “Festa dei Nonni”, è prevista un’apertura straordinaria del 39° Piano Belvedere di Palazzo Lombardia. Un evento particolare che consentirà di offrire una #BelvedereExperience ai nonni e nipoti che potranno celebrare insieme questa ricorrenza.

La salita al Belvedere, completamente gratuita previa prenotazione, consentirà a nonni e nipoti di ammirare, a 161 metri di altezza, il panorama della città dall’alto, una vista mozzafiato dello skyline di Milano.

Dalle 15.30 alle 16.30 l’accesso al Belvedere sarà dedicato ai bimbi dell’asilo nido di Regione Lombardia con i propri nonni e, successivamente dalle 16.30 alle 19.30 sarà aperto, su prenotazione, a tutti.

Al termine della visita potranno farsi scattare una foto che verrà consegnata loro come ricordo. nel corso della visita sarà offerta la merenda.

L’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale e Pari opportunità di Regione Lombardia Elena Lucchini che per la seconda edizione promuove l’evento ricorda: “Con questa iniziativa vogliamo rendere omaggio e festeggiare una figura fondamentale per la nostra comunità. I nonni, sempre più preziosi e indispensabili per la gestione della famiglia e per la cura e l’amore che riservano ai nipoti sono la testimonianza di saggezza e di valori che dobbiamo saper tramandare. Aprire gli spazi della nostra regione per ospitarli è un modo semplice ma carico di significato per esprimere loro la nostra gratitudine. L’inestimabile patrimonio rappresentato dai nonni va celebrato oggi, in questa ricorrenza, e in ogni singolo giorno nel quale ci accompagnano”.

La “Festa dei Nonni” è stata istituita con la Legge 159 del 31 luglio 2005 e si celebra il 2 ottobre, giorno dedicato agli ‘Angeli custodi’.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione: https://eventi.regione.lombardia.it/it/festa-dei-nonni-apertura-belvedere