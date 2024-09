Giochi, balli e divertimento con Ludolandia al Palaborsani di Castellanza

Ha avuto luogo domenica 15 dicembre al Palaborsani di Castellanza l’undicesima edizione di Ludolandia, l’evento organizzato annualmente dagli Artigiani del Borgo, in collaborazione con il Lions Club Giuseppe Maggiolini di Parabiago, Palaborsani e con il patrocinio della Fondazione Comunitaria Ticino Olona. È la prima volta che Ludolandia cambia sede dell’evento e il motivo, come detto dal presidente del sodalizio “Artigiani del Borgo” Ennio Minervino, risiede nella volontà di allargare il raggio d’azione dell’associazione creando nuove collaborazioni e sperimentare l’allestimento di una nuova area verde.

Tante le famiglie che nella giornata di domenica, complice il bel tempo, hanno portato i piccoli al Palaborsani per divertirsi con tanti giochi: una postazione truccabimbi, giochi di legno e gli antichi mestieri, la pesca delle paperelle, il giro sul pony, balli, spettacoli di magia e perfino una caccia al tesoro nel bosco. Non solo tanto divertimento, ma anche un punto ristoro con griglie accese per tutta la durata della manifestazione.



I saluti delle istituzioni

Nella mattinata anche i saluti delle istituzioni che hanno collaborato alla riuscita dell’evento. «Un benvenuto agli Artigiani del Borgo che per la prima volta sono qui a Castellanza, – ha detto Davide Tarlazzi, assessore alla cultura e istruzione del Comune di Castellanza – è una giornata molto bella perché ha i bambini al centro dell’attenzione e ogni volta che accade questo vuol dire che gli adulti stanno facendo qualcosa di grande».

Gli Artigiani del Borgo collaborano con le scuole portando attività manuali che ormai sempre meno persone sono in grado di svolgere ed insegnare, come il cucito e l’arte della falegnameria. «Con gli Artigiani del Borgo si riesce sempre a fare delle cose bellissime nella scuola, – ha detto Ilaria Maffei, assessore all’istruzione e pari opportunità del Comune di Legnano – perché la forza di questa associazione è l’attività in tutti i 365 giorni dell’anno. Questa è la festa conclusiva ma loro lavorano nelle scuole tutti i giorni dell’anno portando i loro laboratori e facendoli scoprire ai bambini, quindi il mio è anche un ringraziamento per il vostro lavoro pedagogico».

Presente alla manifestazione anche Ettore Presutto, direttore generale della Fondazione Quattro Ospedali. «Sono onorato di rappresentare la Fondazione Quattro Ospedali, – ha detto Presutto – un’organizzazione che lavora insieme all’ospedale di Legnano, Magenta, Abbiate Grasso e Cuggiono. Svolgiamo una serie di attività a supporto dei reparti facendo in modo che nei reparti di Pediatria vengano svolte attività collaterali a quella medica che consentano ai bambini di vivere nel modo più piacevole possibile la loro permanenza in ospedale. Oggi grazie all’associazione degli Artigiani del Borgo abbiamo il vantaggio di avere in donazione quello che è stato ricavato oggi grazie al ricavato della vendita dei lavoretti svolti dai bambini durante l’anno scolastico».

Circa 1000 nascite nel 2024 per l’ospedale di Legnano

«Il buon funzionamento della nostra attività – ha detto Maria Laura Pogliani, primario di Pediatria dell’ospedale di Legnano – è confermato dal fatto che quest’anno stanno nascendo tanti bambini all’ospedale di Legnano e questo è segno di una ripresa, una rinascita ed un futuro migliore». L’ospedale di Legnano pensa infatti di concludere il 2024 con circa mille nascite. «Quest’anno a Legnano, – ha detto Eugenio Vignati, direttore sanitario dell’ospedale – nasceranno circa 1000 bambini, noi supereremo questo traguardo e siamo già su questa strada».

Presente anche Francesco Munafò del Lions Club Parabiago. «Iniziative come queste – ha detto Munafò – sono momenti di gratificazione. Il ricavato di questa giornata è un sostegno al LCIF, struttura dei Lions Club che si occupa di dare un supporto ai bambini e alle famiglie colpite dal cancro infantile e al reparto di Pediatria dell’ospedale di Legnano». A portare i saluti di Sport Più Stefano Colombo, che ha anche ringraziato i bambini e le famiglie presenti.