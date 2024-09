I migliori ospedali al mondo secondo Newsweek: tra gli italiani Niguarda, il San Raffaele e Humanitas

Ci sono sei ospedali lombardi tra i migliori 250 al mondo secondo News Week. L’annuale classifica, che valuta 2400 presidi di 30 paesi nel mondo, premia le strutture lombarde con Niguarda che risulta la struttura ospedaliera italiana in posizione di testa seconda solo al Gemelli di Roma. Il presidio di Milano è da anni saldamente al primo posto come “best hospital” pubblico italiano nella classifica pubblicata a livello internazionale . Quest’anno il primato è ulteriore, perché per la prima volta Niguarda compare nella TOP 10 italiana di tutte e 12 le specialità cliniche considerate, ed è di fatto l’unico ospedale pubblico italiano a raggiungere questo primato.

I migliori ospedali italiani nella classifica internazionale

A guidare le strutture italiane c’è il Gemelli di Roma che si colloca al 35esimo posto internazionale. Segue Niguarda di Milano al 52esimo posto che stacca di 5 posizioni il san Raffaele del Gruppo san Donato. Un dato che rimane invariato rispetto al 2023.

Al posto 65 c’è Humanitas di Rozzano che precede il policlinico Sant’Orsola di Bologna. Al 103esimo posto l’azienda ospedaliera universitaria di Verona. Nella graduatoria, ci sono poi il Policlinico san Matteo di Pavia (117) che precede l’azienda ospedaliera di Padova. Il Papa Giovanni XXIII di Bergamo si colloca in posizione 135 mentre l’ospedale Le Molinette di Torino. In posizione 187 c’è il Careggi di Firenze. Gli Spedali civili di Brescia sono al posto 202 e al 211 l’azienda di Roma Sant’Andrea. Al 215 l’IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

La classifica italiana

Nella classifica dei migliori ospedali italiani, sempre secondo le valutazioni di Newsweek, il Circolo di Varese si colloca in posizione 19 con uno score del 76,52% ( Niguarda ha ottenuto l’89,89%) migliorando la propria posizione rispetto allo scorso anno, mentre il Circolo di Busto occupa la 74esima posizione ( lo scorso anno era al 77). Il sant’Anna, di San Fermo della Battaglia, è alla 99esima posizione avanzando di 6 posti.

Migliori ospedali italiani divisi per specialità

Tornando alle classifiche internazionale suddivise per specialità troviamo

Per oncologia al 16esimo posto lo IEO, al 19esimo l’Istituto dei Tumori, al 37esimo Humanitas, al 49esimo Niguarda, al 75esimo l’ospedale San Raffaele

Per cardiologia: il Centro Monzino al 19esimo posto; al 20esimo il gruppo San Raffaele, al 42esimo il Policlinico San Donato, al 68esimo Niguarda, al 105esimo Humanitas

Per la cardiochirurgia : al 23esimo posto il Monzino di Milano, al 47esimo il San Raffaele, al 77esimo posto il San Matteo di Pavia, al 106esimo posto il Papa Giovanni XXIII e al 145esimo posto Niguarda

Per endocrinologia: al 24esimo posto il San Raffaele, al 106esimo il San Matteo di Pavia e al 148esimo Niguarda

Per gastroenterologia: al 21esimo posto Humanitas, al 39esimo Niguarda, al 109esimo il Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Per Neurologia il Besta al 15esimo posto, al 36esimo il San Raffaele, al 52esimo posto il Mondino, al 78esimo il Niguarda

Per neurochirurgia : al 18esimo posto il Besta, al 58esimo il San Raffaele, al 67esimo il Niguarda

Per ostetricia e ginecologia: al 16esimo posto Niguarda di Milano

Per ortopedia al 27esimo posto il Galeazzi di Milano e al 97esimo posto Humanitas

Per pediatria: al 45esimo posti il Buzzi Fatebenefratelli, al 201esimo il Niguarda e al 208 il San Raffaele

Per urologia: al 49esimo posto il San Raffaele, al 94esimo Humanitas e al 114 Niguarda di Milano