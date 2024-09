Incidente sulla Pedemontana tra Solbiate Olona e Cislago, un ferito resta incastrato nel mezzo

Incidente stradale nel primo pomeriggio sulla Pedemontana A36. Poco prima delle 14, per cause ancora in corso di accertamento due furgoni si sono scontrati tra Solbiate e l’uscita di Mozzate-Cislago.

Nell’incidente sono state coinvolte due persone – i due conducenti dei mezzi – una delle quali è rimasta bloccata tra le lamiere deformate del suo furgone.

Sul posto due ambulanze con i soccorritori della Croce Rossa di Saronno e della Croce Rossa di Legnano con il supporto dell’auto medica e i Vigili del fuoco che hanno liberato il ferito.