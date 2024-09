Italia d’oro nella staffetta mista agli Europei. Con Maestri fa festa anche la Polti-Kometa

I Campionati Europei di ciclismo in corso in Belgio sono iniziati in maniera eccellente per l’Italia. Nella cronometro individuale il mantovano Edoardo Affini ha centrato l’oro, affiancato sul podio dal bergamasco Mattia Cattaneo che ha ottenuto la medaglia di bronzo (nel mezzo, argento, lo svizzero Stefen Küng).

Giovedì pomeriggio gli stessi Affini e Cattaneo hanno quindi contribuito al secondo titolo europeo per gli azzurri, quello della staffetta mista, una specialità nuova che vede impegnate squadre composte da sei elementi, tre donne e tre uomini. (foto di Maurizio Borserini)

Una vittoria che ha fatto gioire anche la Polti-Kometa, la squadra di ciclismo (in precedenza era la Eolo-Kometa) con radici nel Varesotto e che è diretta da Ivan Basso. Nel sestetto infatti il “terzo uomo” è Mirco Maestri, uno dei capitani della Polti: alla prima convocazione in Nazionale il 32enne emiliano non ha tradito la fiducia del c.t. Marco Velo contribuendo al successo dell’Italia.

Insieme ad Affini, Cattaneo e Maestri hanno pedalato la friulana Elena Cecchini, la toscana Vittoria Guazzini e l’emiliana Gaia Massetti; un sestetto che fin dai primi intermedi si è insediato in testa e ha concluso la gara con 17″ sulla Germania, unica squadra capace di reggere il ritmo indiavolato di Maestri e compagni. Bronzo al Belgio che però è stato staccato di 1’33”.

«Che emozione, sto volando – ha detto Maestri al termine della prova – Voglio ringraziare tante persone fondamentali come i c.t. Marco Velo (crono) e Daniele Bennati (strada) che hanno creduto in me, Affini e Cattaneo che mi hanno supportato tantissimo in questi giorni e il trio femminile per essere andate così forte, conservando il vantaggio che avevamo accumulato prima del cambio. Poi naturalmente Ivan Basso, Fran e Alberto Contador, il direttore sportivo Stefano Zanatta e il preparatore Samuel Marangoni: se sono cresciuto a cronometro a tal punto da essere qui a festeggiare un oro europeo, lo devo all’intera squadra, allo staff e agli sponsor che ci permettono di continuare a rendere al meglio».

Il capitano della Polti-Kometa parteciperà anche alla gara in linea di domenica, in una Nazionale che non gode dei favori del pronostico ma che potrebbe provare a giocare di sorpresa.