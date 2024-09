La banda musicale di Capolago cerca nuovi allievi

Domenica 29 settembre, al numero 21 di via Fè a Capolago, la banda musicale “G. Verdi” aprirà le sue porte al pubblico con un open-day che si terrà dalle 10.30 alle 12.30.

Dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo della musica, l’evento offrirà un’opportunità di conoscere da vicino le attività della scuola, attiva dal 1925, e scoprire il percorso formativo proposto dagli insegnati diplomati, che con la loro esperienza decennale, portano gli studenti a raggiungere un livello molto alto di competenza nel mondo musicale.

La banda è alla ricerca di nuovi allievi da formare per scoprire giovani talenti ed ampliare la competenza di un gruppo che si sta sempre più rendendo partecipe agli eventi proposti della provincia, l’istituto musicale è aperto a tutti, con corsi che iniziano già dai 6 anni di età, offendo una propedeutica musicale che porterà a conoscere la musica in tutte le sue più particolari specialità.

Un appuntamento da non perdere per chiunque voglia scoprire il mondo della musica o approfondire le proprie conoscenze, in un ambiente accogliente e professionale.

Per contattare la banda musicale e richiedere maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail: scuolallievi@bandacapolago.com oppure contattare il numero: 3488232535