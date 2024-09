“LA CITTÀ ADDOSSO” è il nuovo singolo de LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, in uscita per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy venerdì 27 settembre.

Con questo nuovo brano la cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e il polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina, proseguono il percorso verso il loro nuovo lavoro discografico, di cui non sono ancora stati rivelati dettagli, inaugurato con l’uscita di “Paradiso” la scorsa primavera.

“LA CITTÀ ADDOSSO” è un brano che si inserisce nel lungo viaggio sonoro di LRDL, iniziato 13 anni fa: un viaggio senza soluzione di continuità, con un suono ben riconoscibile, ma sempre alla ricerca di nuove evoluzioni musicali e di approfondimenti poetici e tematici. LRDL continua a esplorare l’emotività umana e a metterla in rapporto col mondo: ne “LA CITTÀ ADDOSSO” la strofa, segreta e personale, racconta un’intimità che esplode poi nel ritornello con il dolore e la nostalgia che si ripercuotono nel disagio sociale e culturale della città.

“La città addosso – raccontano Veronica e Dario – è un videogioco dentro il quale la protagonista è imprigionata. La città, così come certi schemi sociali, così come certi nostri pensieri, può essere una gabbia, può costringerti nelle stesse dinamiche, reiterare gli stessi modelli, metterti di fronte quotidianamente agli stessi mostri. È quando ci si sente già sconfitte, pur lottando, che ci ritroviamo mute, con i desideri fatti a pezzi, non ascoltate, incomprese. E la città non riflette altro che questa sconfitta. Questa canzone è uno spunto, è un pretesto per raccontare anche altre situazioni in cui ci siamo sentite inglobate, divorate. Un momento prima felici, un momento dopo imprigionate con la libertà negata, la nostra scelta pilotata, la nostra pace bombardata.”

E continuano: “Parla di quando dentro si sente un tumulto, quando ci si trova all’interno di un vortice e la confusione si riflette nella percezione di ciò che ci circonda: anche la città, con i suoi stimoli e la sua bellezza, può crollarti addosso, può essere un peso che si aggiunge a quello che senti dentro. Fare musica comunque ci salva. Cercare la bellezza, trovare un modo di risolvere quei tumulti interiori, volare sfruttando i vortici pericolosi che ci attraversano, resistere all’impulso di buttarsi giù, amare, darsi la possibilità di costruire, cerchiamo sempre nella nostra musica il veleno e il suo antidoto”.

Si tratta di temi che ricorrono da sempre nella poetica de LA RAPPRESENTANTE DI LISTA e che trovano in questo brano ulteriori spunti di riflessione: una ricerca, quella tematica ed emotiva, che per LRDL va sempre di pari passo con quella musicale. Anche ne “LA CITTÀ ADDOSSO” si riconosce il suono de La Rappresentante di Lista, che si evolve costantemente, torna a riattingere da altre epoche musicali ma anche dai propri lavori precedenti e si catapulta nel futuro, suonando sempre contemporaneo. Ed è questo suono che ritroveremo anche dal vivo nel tour che LRDL sta preparando per l’autunno 2024.

LRDL 2024 TOUR riporterà infatti Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sui palchi dei super club italiani a partire da novembre, insieme ai musicisti che negli anni li hanno accompagnati dal vivo e che – avvicinando l’attività in studio e quella live – sono stati coinvolti anche nelle registrazioni del nuovo materiale discografico.

LRDL 2024 TOUR

4 novembre – Trento (Sanbapolis) DATA ZERO

6 novembre – Firenze (Teatro Cartiere Carrara)

7 novembre – Napoli (Casa della Musica)

8 novembre – Molfetta, BA (Eremo Club)

12 novembre – Carpi, MO (Teatro Comunale)

13 novembre – Milano (Fabrique)

15 novembre – Padova (Hall)

22 novembre – Venaria Reale, TO (Teatro Concordia)

23 novembre – Bologna (Estragon)

29 novembre – Roma (Atlantico)

2 dicembre – Palermo (Candelai) SOLD OUT

3 dicembre – Palermo (Candelai) SOLD OUT

4 dicembre – Palermo (Candelai)

Le prevendite per LRDL 2024 TOUR – prodotto da Magellano Concerti e Whodo Agency – sono disponibili nei circuiti abituali.