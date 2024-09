La politica come servizio al territorio: Davide Galimberti e Matteo Bianchi a confronto ad Azzate

Si erano sfidati alle elezioni amministrative del 2021 per i Comune di Varese, si ritroveranno, l’uno di fronte all’altro, per parlare di come intendono la politica e di come vivono la loro missione di cittadini al servizio del territorio.

L’incontro tra il sindaco Davide Galimberti, attuale sindaco di Varese e Matteo Bianchi, assessore del Comune di Morazzone ed ex parlamentare alla Camera dei Deputati si terrà il 16 settembre alle 20.30 al Comune di Azzate, nella Sala Consiliare di Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani. Un’occasione di confronto tra due figure di spicco del panorama politico locale e nazionale nell’incontro dal titolo “Politica, servizio per il territorio”. Modera Silvestro Pascarella, direttore de La Prealpina.

L’evento fa parte del ciclo “Laboratorio delle Idee”, un’iniziativa promossa dal vicesindaco Giacomo Tamborini.

«L’incontro sarà un’opportunità per ascoltare direttamente dai protagonisti il loro punto di vista sulle sfide che attendono il territorio, il servizio pubblico e la politica» spiega Tamborini. «Sarà anche l’occasione per offrire un’immagine diversa della politica. Spesso le persone la vedono come un mondo distante, legato agli interessi personali. Ma non è sempre così: c’è chi si sveglia ogni giorno con la missione di impegnarsi davvero per cambiare le cose. Per questo confronto ho scelto due persone competenti, Galimberti e Bianchi, che ho invitato ad Azzate per spiegare, agli azzatesi e non solo, come la politica può valorizzare il nostro territorio. Parleremo di politica locale, toccando temi molto concreti».

Il prossimo appuntamento con il “Laboratorio delle idee” sarà venerdì 20 settembre quando si parlerà di comunità energetiche rinnovabili.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero.