C’era anche la Terra dei Due Laghi alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia. La Comunità europea dello Sport 2024 che include i comuni di Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Mercallo, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi e Vergiate ha partecipato alla conferenza di presentazione degli Aces international video awards allo spazio riservato alla Regione del Veneto – Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior al Lido di Venezia venerdì 31 agosto.

Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti dei comuni della Terra dei due Laghi per presentare il video realizzato per promuovere il proprio territorio e le realtà sportive che lo animano candidato alla quarta edizione del contest audiovisivo. Al concorso partecipano 13 nazioni da tre continenti per un totale di 23 candidature selezionate tra i componenti della rete Aces. I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia finale che si svolgerà il 12 ottobre a Macerata in occasione della XIV edizione di Overtime Festival.

La delegazione della Terra dei due Laghi è stata accolta dall’assessore al Territorio, Cultura e Sport Regione del Veneto Cristiano Corazzari, il Presidente di Aces Italia Vincenzo Lupattelli e il presidente di Overtime Festival Angelo Spagnuolo. «Siamo orgogliosi della crescita esponenziale del premio ACES International Video Awards – le parole del Presidente Aces Italia Vincenzo Lupattelli – ringrazio la Regione del Veneto per averci ospitato durante la 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che rappresenta l’eccellenza in questo settore. 13 Nazioni da tutto il mondo si sono candidate al premio a testimonianza di una crescente sinergia tra sport, cultura e cinema».

