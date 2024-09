Laila DormiBene: un integratore naturale adatto ai vegani

I disturbi del sonno possono avere molte cause e manifestarsi in modi diversi, come la difficoltà ad addormentarsi, risvegli frequenti durante la notte, o il risveglio precoce al mattino. Questi problemi possono essere temporanei o cronici e spesso influiscono sul benessere quotidiano.

Gli integratori naturali possono essere un valido aiuto, non riportando gli effetti collaterali dei farmaci. Tra questi c’è Laila DormiBene, un integratore con melatonina ed estratti botanici, adatto a chi segue una dieta vegana.

Laila Dormi Bene è acquistabile anche online, non prevedendo l’obbligo di ricetta medica. Il prezzo di listino è di € 26,90 ma è possibile trovarlo a prezzo scontato su diverse farmacie online, come su Tuttofarma.

Cosa contiene Laila DormiBene

Uno degli ingredienti alla base di Laila DormiBene è la melatonina. Si tratta di un ormone prodotto principalmente dalla ghiandola pineale nel cervello, che regola il ciclo sonno-veglia. Il suo livello aumenta durante la sera, stimolato dall’oscurità, favorendo il rilassamento e inducendo il sonno. Dunque, agisce come segnale per il corpo, indicando quando è ora di dormire.

L’assunzione di melatonina può ridurre il tempo necessario per addormentarsi e impedire i risvegli notturni. La melatonina presente in Laila Dormibene è di origine sintetica, quindi adatta a una dieta vegana.

Oltre alla melatonina, Laila DormiBene contiene Herbal 5 Complex, un complesso con cinque estratti botanici:

Camomilla : nota per le sue proprietà sedative e rilassanti. Contiene flavonoidi che agiscono sui recettori del sistema nervoso centrale, promuovendo il rilassamento e aiutando ad alleviare l’insonnia e l’ansia lieve.

: nota per le sue proprietà sedative e rilassanti. Contiene flavonoidi che agiscono sui recettori del sistema nervoso centrale, promuovendo il rilassamento e aiutando ad alleviare l’insonnia e l’ansia lieve. Ashwagandha : un adattogeno utilizzato nella medicina ayurvedica. Aiuta a ridurre lo stress e abbassare i livelli di cortisolo, migliorando la qualità del sonno e riducendo la latenza del sonno (il tempo necessario per addormentarsi).

: un adattogeno utilizzato nella medicina ayurvedica. Aiuta a ridurre lo stress e abbassare i livelli di cortisolo, migliorando la qualità del sonno e riducendo la latenza del sonno (il tempo necessario per addormentarsi). Melissa : conosciuta per le sue proprietà calmanti, è tradizionalmente usata per ridurre l’ansia e favorire un sonno ristoratore. Ha effetti ansiolitici e sedativi, agendo sui neurotrasmettitori GABA, che aiutano a calmare il sistema nervoso.

: conosciuta per le sue proprietà calmanti, è tradizionalmente usata per ridurre l’ansia e favorire un sonno ristoratore. Ha effetti ansiolitici e sedativi, agendo sui neurotrasmettitori GABA, che aiutano a calmare il sistema nervoso. Lavanda : utilizzata per il suo aroma rilassante. Ha effetti sedativi e aiuta a ridurre il nervosismo, migliorando la qualità del sonno.

: utilizzata per il suo aroma rilassante. Ha effetti sedativi e aiuta a ridurre il nervosismo, migliorando la qualità del sonno. Valeriana: un sedativo naturale per il sistema nervoso. Contiene composti che aumentano i livelli di GABA nel cervello, un neurotrasmettitore che promuove il rilassamento.

Questi estratti botanici, combinati, agiscono in sinergia per ridurre lo stress, promuovere il rilassamento e migliorare la qualità e la durata del sonno. Essendo tutti estratti di piante, sono adatti alla dieta vegana.

Oltre ai principi attivi analizzati, anche gli eccipienti di Laila DormiBene sono adatti ai vegani. Nello specifico, contiene:

Maltitolo e sorbitolo : dolcificanti naturali che contribuiscono al gusto senza aggiungere zucchero.

e : dolcificanti naturali che contribuiscono al gusto senza aggiungere zucchero. Pectina : un gelificante naturale derivato dalla frutta, che conferisce la consistenza gommosa.

: un gelificante naturale derivato dalla frutta, che conferisce la consistenza gommosa. Acidificante (E 330) : acido citrico usato per regolare l’acidità, ottenuto da fonti vegetali o fermentazione.

: acido citrico usato per regolare l’acidità, ottenuto da fonti vegetali o fermentazione. Colorante (E 163) : un colorante naturale estratto da piante come l’uva.

: un colorante naturale estratto da piante come l’uva. Correttore di acidità (E 331) : citrato di sodio che stabilizza il pH, derivato del sale.

: citrato di sodio che stabilizza il pH, derivato del sale. Aroma naturale : usato per aggiungere sapore e derivato da fonti vegetali.

: usato per aggiungere sapore e derivato da fonti vegetali. Agente antiagglomerante (E 903): cera carnauba ottenuta dalle foglie di una palma, usata per evitare che le pastiglie si attacchino tra loro.

Dunque, oltre ad essere privo di ingredienti di origine animale, è anche senza zuccheri aggiunti, senza glutine, senza lattosio e senza aromi e coloranti artificiali.

Come si assume Laila DormiBene

Laila DormiBene va assunto con la posologia di 1 caramella al giorno, 30 minuti prima di addormentarsi. Questo perché si ritiene che l’integratore faccia effetto in circa 30 minuti.

In gravidanza e allattamento è consigliato chiedere un parere al medico prima di assumere Laila DormiBene. Oltre a questa, le altre controindicazioni sono:

Ipersensibilità o allergie : persone con ipersensibilità o allergie a uno degli ingredienti dovrebbero evitare l’assunzione del prodotto.

: persone con ipersensibilità o allergie a uno degli ingredienti dovrebbero evitare l’assunzione del prodotto. Consumo eccessivo : un’assunzione eccessiva può avere effetti lassativi a causa della presenza di dolcificanti come il maltitolo e il sorbitolo.

: un’assunzione eccessiva può avere effetti lassativi a causa della presenza di dolcificanti come il maltitolo e il sorbitolo. Interazioni farmacologiche : la melatonina e gli estratti di erbe come valeriana e ashwagandha possono interagire con farmaci per il sistema nervoso, anticoagulanti o sedativi. È importante consultare un medico in caso di assunzione di altri farmaci.

: la melatonina e gli estratti di erbe come valeriana e ashwagandha possono interagire con farmaci per il sistema nervoso, anticoagulanti o sedativi. È importante consultare un medico in caso di assunzione di altri farmaci. Bambini sotto i 12 anni: non è raccomandato per bambini piccoli senza un consiglio medico specifico.

Differenza tra Laila e Laila DormiBene

Laila e Laila DormiBene sono due prodotti diversi, sebbene entrambi siano entrambi indicati per il benessere e la gestione di sintomi come ansia lieve o disturbi del sonno.

Come abbiamo visto, Laila DormiBene è un integratore con melatonina ed estratti vegetali, indicato per favorire il sonno, riducendo il tempo necessario per addormentarsi e migliorando la qualità del riposo.

Laila, invece, è un farmaco contenente il principio attivo Silexan. Questo si basa su un olio essenziale derivato dalla lavanda (Lavandula angustifolia), indicato principalmente per il sollievo dai sintomi dell’ansia lieve.