L’anno dei nuovi studenti del liceo Cairoli di Varese inizia nella “stanza delle meraviglie”

Meraviglia, scoperta, crescita, conoscenza. Sono le parole cardine che hanno ascoltato gli studenti che per la prima volta varcheranno gli ingressi di via Dante e via Morselli a Varese da domani, 11 settembre.

Per i “quartini” del liceo classico e i “primini” dell’economico sociale Cairoli l’accoglienza ha proposto due giorni di attività sotto il segno della wunderkammer o stanza della meraviglia.

Ieri, lunedì 9 settembre, si sono ritrovati al liceo per poi essere trasportati al sacro Monte dove hanno fatto un “bagno” di bellezza e conoscenza. La prima tappa al Museo Pogliaghi, esso stesso una casa con meraviglie in ogni angolo, poi una passeggiata nel borgo e, ancora, la visita della cripta.

In mezzo le riflessioni di Frank Raes, climatologo belga fondatore del museo della tecnologia dell’antropocene a Laveno, di storici dell’arte del Museo Pogliaghi, di esperti di scienze sociali e di digitale. Hanno meditato sul valore degli studi classici in relazione al mondo moderno e dello studio dell’economia sociale.

I 180 studenti, suddivisi in 5 classi quarte del classico e due prime del LES, si sono portati a casa immagini, riflessioni, concetti che poi hanno rielaborato inserendoli nella loro stanza delle meraviglie, ottenuta su una piattaforma che la scuola ha messo a disposizione per trasformare le sensazioni nelle prime pietre del loro cammino.

La dirigente Elisabetta Rossi, nell’accogliere gli studenti, ha ricordato che il percorso non sarà una salita singola ma una cordata di gruppo che porterà a vivere un’esperienza corale.

La giornata di oggi si è svolta a scuola tra laboratori di scrittura, attività sportive e incontri con la corale e il gruppo di teatro.

Il progetto, dal titolo “Cairoli è casa”, è stato finanziato con i fondi europei relativi al progetto ministeriale “Scuola Estate”.

A conclusione del progetto è previsto per tutti i futuri nuovi alunni un laboratorio per il potenziamento delle competenze grammaticali. Ma queste attività faranno già parte del nuovo anno scolastico. La prima campanella suonerà domani.