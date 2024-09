Legnano calcio, contro il Pavia terza sconfitta consecutiva (0-2)

Battuto ancora il Legnano con doppietta dell’ex di turno, il bomber Stefano Panigada. Quel centravanti che manca ancora al Legnano e che Cataldo chiederà di sicuro con insistenza, perché non bastano i rinforzi di questa settimana (un difensore e due portieri, di cui uno nemmeno in panchina) e forse ancora qualcosa per la difesa servirà, senza però dimenticare il centrocampo dove si fa filtro e si costruisce.

Nonostante il passaggio a 4 dietro, i lilla sono subito trafitti al 3′ da Panigada, che poi raddoppia al 22′. Un uno-due micidiale che scopre la fragilità persistente dell’undici lilla. Chiaro che non era ancora questa la gara da vincere e che il nuovo allenatore ha avuto davvero poco tempo per prepararla, ma è anche evidente che preoccupa la scarsa tenuta della squadra in queste prime tre giornate di campionato.

Il primo tempo finisce con gli uomini di Bellinzaghi in doppio vantaggio. Anche nella ripresa il risultato non cambia per la terza sconfitta di fila con ancora nessun gol segnato e ben 10 subiti… Non è tempo di aprire processi, ma dalla prossima partita bisognerà pur iniziare a muovere la classifica, perché l’andamento in proiezione non lascia presagire nulla di buono.