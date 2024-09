Libri con tante parole e libri che non ne hanno – silent book – per bambini

Cari lettori come state? Oggi ho scelto per voi due libri completamente diversi tra loro: uno contiene un sacco di parole, l’altro nemmeno una.

L’incredibile avventura di un super-errore

Tantissime parole le ha scelte Enrico Galiano per raccontare L’incredibile avventura di un super-errore.

Un romanzo divertente che va dritto al cuore, la ricetta ideale per un piccolo lettore (e Galiano di piccoli lettori se ne intende non poco).

Da leggere assolutamente, un capitolo alla volta, alla sera prima di dormire per sognare in grande.

L’incredibile avventura di un super-errore

di Enrico Galiano

Salani editore – € 15,90

Bounce bounce

Il secondo titolo invece è un libro senza parola, un Silent book (come dicono quelli che se ne intendono).

È pubblicato da Carthusia (che notoriamente sforna albi meravigliosi) e si intitola Bounce bounce, che in inglese significa rimbalzare, verbo onomatopeico.

Racconta la storia di un personaggio che entra in un palloncino che gonfia lui stesso e viaggia tra cielo, mare e terra rimbalzando qua e là.

Un’avventura fantastica per far rimbalzare la curiosità e l’immaginazione.

L’autore è Brian Fitzgerals, vincitore del premio Silent Book contest 2014.

Il consiglio? Passate in libreria a dare un’occhiata.