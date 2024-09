L’ITS Mobilità academy di Malpensa si allarga e si conferma eccellenza nella formazione per aeronautica, logistica e meccatronica

Aeronautica, logistica e meccatronica sono settori con un livello di formazione eccellente, grazie al lavoro di Mobilità ITS Academy. I numeri raccontano la stretta relazione tra studio e occupazione, elementi nevralgici per un territorio con un tessuto economico che richiede grande professionalità in questi ambiti. Le attività hanno portato alla necessità di un significativo ampliamento della storica sede di Malpensa, e i lavori inizieranno a breve.

Dall’inizio delle attività, gli studenti coinvolti sono stati oltre 1.400. “Questo è il valore. ITS è un luogo dove si lavora insieme,” ha spiegato Angelo Candiani, presidente di ITS Mobilità Academy. “Questo vale per tutto il sistema. Nei due corsi storici, dal 2013 al 2022, hanno partecipato 439 studenti, e 410 di loro hanno trovato occupazione, con un tasso compreso tra il 92% e il 95%. Ai primi due corsi si sono aggiunti quelli di logistica e meccatronica, con 661 ragazzi e un tasso di occupazione del 91%. La media nazionale è intorno all’83%. C’è una forte coerenza tra formazione e occupazione: parliamo del 91%, dimostrando quanta competenza si esprime. Nel nostro caso, è addirittura del 100%. Il nostro sistema viene premiato grazie all’esito occupazionale, e otteniamo così ulteriori fondi, che vengono impiegati per migliorare ulteriormente le attività.”

Ampliamento della sede di ITS Mobilità a Malpensa: inizio dei lavori

Le attività di ITS Mobilità hanno portato alla necessità di un ampliamento della storica sede di Malpensa, per adeguarsi alla crescente domanda formativa. I lavori per l’ampliamento inizieranno a breve, confermando la centralità di questa istituzione per la formazione nei settori chiave come aeronautica, logistica e meccatronica.

Candiani ha snocciolato molti dati con orgoglio, sottolineando la cura prestata a ogni piccolo passaggio nello sviluppo dell’ITS che presiede. “Nel 2021 abbiamo aperto a Milano, e finalmente, nel 2022, con la legge 99, gli ITS sono stati inseriti a pieno titolo nel sistema formativo. Da pochi giorni abbiamo un nuovo consiglio di amministrazione, e per la prima volta un direttore generale, Giovanni Toffoletto. Il prossimo passaggio sarà l’ampliamento dell’offerta formativa. I corsi attuali sono: Manutenzione aeromobili, Manutenzione veicoli ad ala fissa, Progettazione e montaggio, Innovazione, tutti per il settore aeronautico. Abbiamo due corsi per la logistica, e dal 2020, grazie alla collaborazione con LIUC, è stato attivato un percorso per il riconoscimento dei crediti formativi per ingegneria gestionale. Inoltre, abbiamo due corsi per la meccatronica e, più recentemente, un corso per la formazione ferroviaria, che certifica le competenze in questo settore.”

ITS Mobilità, SEA e Camera di commercio: una collaborazione vincente per la formazione dei giovani

Anna Barzaghi ha aperto l’evento di presentazione di ITS Mobilità, raccontando l’esperienza formativa all’interno di SEA. “Le Academy funzionano quando le si racconta alle persone. Da tre anni stiamo costruendo tanti ponti con il nostro mondo del lavoro. ITS è una vera opportunità, ed è fondamentale che i nostri mondi si parlino, anche per far comprendere ai giovani le possibilità che hanno.”

Mauro Temperelli, segretario generale della Camera di Commercio, ha ripercorso le tappe della relazione con ITS, lunga ormai 15 anni. “Da allora il territorio è cresciuto, e oggi abbiamo 5 ITS in provincia. La formazione professionale di livello, però, è diventata più complessa, anche a causa dell’attrattività esercitata dalla Svizzera e da Milano. Mobilità si inserisce in un’area che ha un distretto aerospaziale di primo ordine. L’augurio è che questa esperienza formativa cresca, perché c’è bisogno di competenze.”

ITS Mobilità: innovazione e alta formazione per il settore aeronautico e ferroviario

L’ingegnere Luca Di Rauso, di ENAC, ha spiegato il percorso ufficiale necessario per la formazione nel settore aeronautico. “ITS Mobilità è stato il primo ente a ottenere la certificazione. I percorsi formativi in questo settore sono molto lunghi e complessi, data la delicatezza del lavoro. Noi siamo un ente di sorveglianza, ma facciamo la nostra parte, fungendo da ponte tra le varie realtà. C’è grande bisogno di questa attività.”

Simona Tironi, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, ha concluso: “Ciò che conta davvero è l’esempio. Le due facce della medaglia per la formazione sono i ragazzi e le imprese. Nonostante gli 80.000 studenti già coinvolti, c’è ancora bisogno di maggiore informazione. Va accompagnato il percorso personale e professionale di ciascuno. In Lombardia abbiamo 28 fondazioni ITS. Abbiamo avviato la sperimentazione del modello 4+2, che non è una scorciatoia, ma una vera opportunità per i ragazzi. Vorremmo inoltre porre grande attenzione alla realtà delle ragazze e delle donne, perché svela la qualità del lavoro che portano. Dobbiamo partire anche da questo messaggio. Stiamo lanciando una web app per guidare i nostri giovani verso esperienze nelle imprese, seguendo le loro passioni e permettendo loro di conoscere da vicino il mondo del lavoro.”