Mariana, da Oaxaca a Castellanza per studiare un anno all’Istituto Fermi

Una giovane studentessa messicana sarà ospite dell’Istituto Fermi per l’intero anno scolastico appena cominciato. La scuola castellanzese ha infatti aderito ad un programma di ospitalità rivolto a giovani stranieri che scelgono l’Italia come meta per un’esperienza di studio e di vita all’estero. I ragazzi della classe 2^ Liceo Linguistico avranno così una compagna in più: Mariana R. C. viene da Oaxaca, città di 300.000 abitanti capitale dell’omonimo stato messicano situato nel sud del Paese centro-americano e frequenterà le lezioni supportata dai docenti del “Fermi” e dai nuovi amici compagni di classe. Mariana avrà anche una nuova famiglia italiana: Aurora L., con mamma e papà, l’ha infatti accolta nella propria casa al suo arrivo il 4 settembre e farà con lei questa nuova esperienza di condivisione.

I ragazzi provenienti dall’estero rappresentano una risorsa importante soprattutto per la classe in cui sono inseriti. I compagni godono della straordinaria opportunità di vivere la loro quotidianità a fianco di un madrelingua, rappresentante di un’altra cultura e portatore di nuovi punti di vista. In breve, è come se i ragazzi italiani facessero un viaggio internazionale senza prendere l’aereo.

Quando i compagni sono impegnati in materie complesse e tipiche esclusivamente dei percorsi di studio italiani (ad esempio latino e filosofia), i ragazzi stranieri possono spostarsi in altre classi e seguire le lezioni portando il proprio contributo culturale e linguistico.

Gli studenti internazionali vengono coinvolti anche in tutte le attività extracurricolari (quale ad esempio la realizzazione di uno spettacolo teatrale in lingua) e questo costituisce un arricchimento per tutti i coetanei italiani che partecipano alle iniziative.